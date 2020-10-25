سفير الهند: نيودلهي تحصر أعداد العالقين الممنوعين من دخول الكويت

وطن النهار

أشاد سفير الهند لدى البلاد سيبي جورج بالعلاقات الكويتية - الهندية التي قال انها علاقات متميزة و متجذرة وتاريخية، مبنية على التعاون المثمر بين البلدين.

وقال في تصريح لـ «النهار»: ان علاقاتنا مع الكويت متينة ونحن مستمرون في بحث قضايا التعاون فيما بيننا والتي تصب في مصلحة شعبينا وبلدينا لما يحقق النمو للبلدين، أشار إلى ان التعاون بين البلدين يتطور وان علاقاتنا تنمو يوماً بعد يوم، وأكد أن الهند تحترم القرارات التي تصدرها الكويت للحد من انتشار «كورونا» ومنها الاجراءات التي اتخذت بخصوص اغلاق المطار، وأشار: نحن نبحث مع الكويت جميع القضايا، لافتا الى ان السفار ايضاً بصدد حصر اعداد الهنود المتواجدين في بلدهم ولديهم اقامة بالكويت.

وكان السفير الهندي التقى بالامس وزير التربية في اطار لقاءات يجريها للتعرف على المسؤولين في البلاد لبحث قضايا التعاون بين البلدين الصديقين.

