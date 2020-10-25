القطاع الخاص والحكومة.. جولة جديدة لحلحلة التحفيز

مال وأعمال

كشفت مصادر اقتصادية مطلعة لـ«النهار» عن بدء ترتيبات لاجتماعات حكومية مع القطاع الخاص لبحث اخفاقات التحفيز المالي وسبل تحويل المقترحات الداعمة للاقتصاد الوطني الى خطط واقعية قابلة للتنفيذ. وبينت المصادر ان هذا التوجه يأتي في ظل غياب واضح لتحفيز قوي للقطاعات المتضررة من تداعيات «كورونا».

وبينت المصادر ان الكويت لا تزال الأدنى عالمياً في دعم القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، حيث لم تتعدى الأرقام الممنوحة للمتضررين حاجز 40 مليون دينار بسبب صعوبة وكثرة الاجراءات وكذلك غياب رؤية واضحة قابلة للتطبيق.

وأوضحت ان القطاع الخاص يستهدف طرح وجهة نظره واحتياجاته والتحديات التي واجهها ولا يزال بسبب تداعيات ازمة «كورونا»، واحتياجاته الحقيقية وذلك في سعي حثيث منه لمنع موجة تعثر كبيرة قد تواجهها الشركات خلال المرحلة المقبلة مع شح السيولة وغياب الايرادات وعجز الشركات عن دفع رواتب موظفيها.

واستدركت المصادر بالقول: هناك الكثير من الشركات كانت تترقب قانون ضمان التمويل المطروح من الحكومة، الا ان الرفض النيابي اصاب الجميع بالاحباط كون هذا القانون كان الأمل الأخير للكثيرين لانقاذ ما يمكن انقاذه في ظل الأوضاع الصعبة الحالية التي تعانيها الشركات في مختلف القطاعات.

وأضافت ان من بين التداعيات التي يتخوف منها الكثيرون ظهور ازمة الديون التي قد تعانيها الشركات والمبادرين مع استمرار العجز وغياب السيولة وارتفاع وتيرة الاغلاقات التي بدأت بالفعل في الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت المصادر ان مراسيم الضرورة باتت ملحة خاصة ما يتعلق بقانون الدين العام وضمان التمويل الحكومي، مع انسداد الآليات الكفيلة بتقليص العجز وتقليص الاحتياجات التمويلية العاجلة للميزانية وكذلك غياب التمويل اللازم لمتضرري كورونا للخروج من الأزمات التي تواجهها الشركات وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن.

وفي سياق متصل، وعلى الرغم من تداعيات ازمة كورونا، تواصل الحكومة جهودها الاصلاحية وتحسين بيئة الأعمال لديها عبر زيادة وتيرة الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات عبر العديد من الوسائل والتي تتضمن: اصدار تشريعات وقوانين من شأنها تسهيل عمل المستثمرين الأجانب بالدولة واستخدام الوسائل التقنية لتشجيع تلك الاستثمارات حيث طرحت هيئة تشجيع الاستثمار ممارسة للقيام بحملة ترويجية الكترونية لهيئة تشجيع الاستثمار، طبقاً للمواصفات الفنية والشروط الخاصة والعامة الواردة في وثائق الممارسة.

ولفتت هيئة تشجيع الاستثمار انه من بين الأوراق المطلوبة تقديم شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية ضمن الوثائق الخاصة بالممارسة.

