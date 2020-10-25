الكويت.. ثاني أعلى معدلات النمو السالب خليجياً

مال وأعمال

أشارت بيانات تقرير اقتصادي متخصص، نقلاً عن التوقعات الصادرة من المنظمات الدولية المتخصصة الى أن الكويت ستسجل ثاني أعلى معدلات النمو السالب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بواقع

( – 8.1 %) وهي التوقعات التي ارتفعت عن التقديرات السابقة والتي بلغت (-1.1%) لعام 2020.

ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الذي أشار الى أن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق الكويت نمواً ايجابياً بواقع 0.6% فـي عـام 2021.

أسعار النفط

وأوضح التقرير أن تحقيق التوقعات يتوقف على عوامل يصعب التنبؤ بها، فلا أحد في الوقت الحاضر يعرف وبدرجة مقبولة من اليقين مسار أداء الاقتصاد العالمي، ولا أحد يعرف مسار سوق النفط المتأثر بموقف شبه كامل للقطاعات التي تعتمد عليه، وضعف كبير للاقتصادات الأكثر استيراداً له.

والكويت، كما هو حال معظم دول النفط، لا تملك سوى افتراض الأسوأ وتخطيط سياساتها لمواجهته، ولا بأس بالأمل بالأفضل حيث من المستحيل استمرار المستوى الضعيف جداً لأسعار النفط الى أبعد من الزمن القصير، أو ربما لما يبقى من العام الحالي.

نظرة سلبية

وقال التقرير ان صندوق النقد الدولي، واصل الاستمرار في نظرته السلبية لأداء اقتصادات دول مجلس التعاون في تقرير شهر أكتوبر 2020، لترتفع توقعاته السالبة لمعظمها الى نحو الضعف، وبدرجات متفاوتة مقارنة بتقريرها في شهر ابريل 2020. وقال ان أعلى معدلات النمو السالب المتوقعة كانت لعمــان، وكــان المتوقــع لاقتصادهــا أن يتراجـع بنحـو -2.8% في عام 2020 كما في تقرير شهر ابريل 2020، وارتفعت الى نمو سالب بنحو -10.0% ومن ثم نمو سالب لعام 2021 نحو -0.5% في تقرير أكتوبر 2020. وجاءت الامارات ثالثة برفع لتقديرات نموها السالب من -3.6% في أبريل 2020 الى نمو سالب -6.6% في أكتوبر 2020، وترتفع تلك التقديرات الى نمو موجب بنحو 1.3% في عام 2021. وتأتي السعودية أكبر اقتصادات الاقليم رابعة برفع لتقديرات نموها السالب من -2.3% في تقرير أبريل 2020 الى نمو سالب -5.4% في تقرير أكتوبر 2020 ثم تحقيق نمو موجب بنحو 3.1% في عام 2021، وفي الترتيب الخامس تأتي البحرين لترفع صندوق النقد الدولي تقديراته السالبة لها من -3.6% في أبريل 2020 الى نمو سالب أكبر نحو -4.9% في أكتوبر 2020، ثم تحقيق نمو موجب بنحو 2.3% في عام 2021. وأخيراً تأتي القطر حيث رفعت تقديرات نموها السالب قليلا من -4.3% في ابريل 2020 الى نحو -4.5% في أكتوبر 2020، ثم تحقق نمواً موجباً 2.5% في عام 2021، أي طالها التخفيض الأدنى.

وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أكتوبر لصندوق النقد الدولي، يتوقع التقرير ركوداً أقل حدة نوعاً ما للاقتصاد العالمي لعام 2020 مقارنة بتنبؤات تقرير يونيو الماضي.

وخفض تقديرات نمو الاقتصاد العالمي السالب لعام 2020 من نحو-4.9% في تقرير يونيو 2020 الى نحو -4.4% في تقرير شهر أكتوبر 2020، على أن يستعيد الاقتصاد قواه ويحقق نمواً موجباً بنحو 5.2% في عام 2021 مقارنة بتقديرات نمو أعلى لتقرير شهر يونيو الفائت بنحو 5.4% لعام 2021. وأقر الصندوق أن السيناريو الأساسي يحتوي على قدر هائل من حالة عدم اليقين والذي سيعتمد على مدى استمرارية صدمة جائحة كورونا، وأيضاً يعتمد على أوضاع يصعب التنبؤ بها تتعلق بالصحة العامة والاقتصاد.

اقتصادات متقدمة

ووفق التقرير فان أشد الضرر سوف يصيب الاقتصادات المتقدمة التي يتوقع لها أن تحقق نمواً سالباً بنحو -5.8% في عام 2020، وأن تسجل نمواً في عام 2021 وبنحو 3.9%. ومن المتوقع أن تكون أكبر الخسائر وبنحو -9.8% للمملكة المتحدة، ثم لمنطقة اليورو بنحو -8.3% وأعلى الخسائر ضمنها لاسبانيا بنحو -12.8% ثم ايطاليا بنحو -10.6%، ثم فرنسا بنحو -9.8% ثم ألمانيا بنحو -6%.

ويتوقع اصابة أخف لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ويقدر لها أن تفقد نحو -3.3% في عام 2020 وأن تستعيد نمواً قوياً في عام 2021 وبنحو 6%، ضمنها تحافظ الصين على معدل نمو موجب في عام 2020 بحدود 1.9% وتتكبد الهند خسائر بنحو -10.3%، وعودة قوية لنمو الاقتصاد الصيني بنمو بحدود 8.2%. وللهند بحدود 8.8% في عام 2021، وفي ذلك أخبار طيبة للدول المصدرة للنفط ان تحقق.

ضعيفة النمو

منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هي في الأساس منطقة ضعيفة النمو، ومن المتوقع أن يفقد اقتصادها نحو -4.1% في عام 2020 يعوضه بنمو أعلى في عام 2021 وبنحو 3%، وضمنه سوف يفقد الاقتصاد السعودي بنحو -5.4% في عام 2020 ويعاود نموه الموجب بنحو 3.1% في عام 2021، والسعودية تمثل نموذجاً لدول مجلس التعاون الأخرى.

وفي المدى القصير، ينبغي أن يتصدى صناع السياسات للتحديات المعقدة لوضع اقتصادات دولها على مسار يتسم بمعدلات نمو مع ضمان التوزيع المتوازن للمكاسب المحققة.

