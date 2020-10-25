«التجارة»: السماح لشركات التأمين بتحويل الودائع والأموال

مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا سمح بموجبه لشركات التأمين وشركات اعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل جميع الرهون العقارية وحجوزات الأسهم والسندات الى وحدة تنظيم التأمين وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي، ان القرار الذي حمل الرقم 159 لسنة 2020 جاء في أربعة مواد، عقب انشاء وحدة تنظيم التأمين المستقلة مالياً وادارياً بموجب القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

وأضافت ان المادة الثانية من القرار نصت على الاذن لجميع شركات التأمين وشركات اعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل كافة حجوزات الأسهم والسندات - المقيدة لصالح وزارة التجارة و الصناعة الى صالح وحدة تنظيم التأمين.

وأوضحت أن المادة الثالثة سمحت لجميع شركات التأمين وشركات اعادة التأمين الكويتية وفروع الشركات الأجنبية ووكلاء التأمين بتحويل جميع ودائع القانون والأموال الواجب بقاؤها- المقيدة باسم الوزارة لأمر وحدة تنظيم التأمين.