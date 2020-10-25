حلقة نقاشية عن بُعد حول بناء ثقافة الأداء العالمي

مال وأعمال

صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية د. يعقوب الرفاعي، أن المعهد سيستضيف المحاضر العالمي أدريان جوستيك والمصنف رقم 3 عالمياً في مجال الثقافة المؤسسية والمصنف ضمن العشرة الأوائل عالمياً في مجال القيادة، ليعقد حلقة نقاشية عن بُعد بعنوان «بناء ثقافة الأداء العالي: 7 استراتيجيات لخلق قوى عاملة مُتفاعلة، ومُتمكنة، ومُحفَزة» وذلك يوم 8 ديسمبر 2020. ويعمل أدريان مع كبرى المؤسسات في العالم، وذلك من أجل تطوير القدرات القيادية والمهارات الإدارية للعديد من المديرين التنفيذيين بها، ويعتمد في عمله على العديد من الأبحاث والدراسات التي أجريت على أكثر من مليون موظف.

وأشار الرفاعي إلى أن هذه الحلقة النقاشية تُعتبر من الأنشطة المهمة التي سيعقدها المعهد خلال هذا العام، مُستخدماً آلية التدريب عن بُعد، حيث سيُقدمها أحد أفضل المحاضرين في العالم، وسيتم مناقشة مواضيع مهمة في عالم الإدارة الحديثة مثل: بناء الثقافة المؤسسية السليمة، والتي تعتمد وبالدرجة الأولى على بناء قوة عاملة مُتمكنة ومحفزة راغبة في العمل وتتطلع لتحقيق نتائج غير عادية، كمات سيتم مناقشة أهم الأساليب الواجب اتباعها لقيادة فرق عمل تمتاز بالأداء العالي، والعمل باستمرار على تحفيز هذه الفرق وخلق روح المنافسة بينهم، بما يخلق توافق حقيقي مع احتياجات العملاء. كما سيتم مناقشة أهمية القيادة بامتنان، لتحقيق وخلق بيئة عمل إيجابية.

والجدير بالذكر أن معهد الدراسات المصرفية استضاف خلال الأعوام الماضية أشهر المحاضرين العالميين، مثل: روبن شرما، وجون ماكسويل، وتوم بيترز، وأدريان جوستيك، وديف ألرتش، ولورانس هفتون، وجون بالدوني، ومارك سانبورن، ومايكل نيل وجويل غارفينكل، وستيف فاربر ومايكل واد، وإريك كوالمان وكذلك استضاف المعهد من كلية هارفارد لإدارة الأعمال مدير التعليم التنفيذي جيم داود والبروفيسورة ليندا هيل والمحاضرة فرانشيسكا جينو، كما استضاف المعهد كل من محمد القحطاني من المملكة العربية السعودية، ولطيفة اللوغاني من دولة الكويت. حيث عقدوا عدد من المحاضرات وورش العمل، شارك فيها نخبة من العاملين في القطاع المصرفي والمالي، والمؤسسات الاستثمارية والعقارية، بالإضافة لقطاعات أخرى كالخدمات والنفط والتدريب والتعليم، وبالإضافة إلى مشاركين من وزارات الدولة المختلفة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي.

