«الطيران المدني» كرَّم يوسف الجاسم

مال وأعمال

قام رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود.. بتكريم رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية السابق يوسف عبدالحميد الجاسم تقديرا من الطيران المدني لجهوده في تطوير الناقل الوطني بحضور المدير العام م. يوسف سليمان الفوزان .

ويأتي تكريم الادارة العامة للطيران المدني للجاسم نظير جهوده الواضحة والتي تكللت في تطوير وتحسين الخدمات التي يقدمها الناقل الوطني للمسافرين والمشاركة في تسريع اجراءات افتتاح مبنى الركاب رقم 4 المخصص للخطوط الجوية الكويتية اضافة الى اسهاماته في الخطة الوطنية لعودة المواطنين من الخارج أثناء جائحة «كوفيد - 19»

