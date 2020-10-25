بنك الخليج: توحيد رقم تواصل الخدمة الهاتفية

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن توحيد الرقم المستخدم لاستقبال رسائل العملاء عبر تطبيق WhatsApp، ليصبح 1805805، وهو نفس الرقم الذي يتلقى من خلاله البنك المكالمات الواردة لمركز خدمة العملاء. وقد جاء هذا التغيير تسهيلًا على العملاء، ليتمكنوا من التواصل مع البنك بشكل أسهل، حيث تتوفر خدمة WhatsApp للاستفسار والتواصل الفوري مع ممثلي بنك الخليج، على مدار الساعة ومن أي مكان حول العالم، خلال أيام الأسبوع وخلال العطل الرسمية، في خطوة تعكس اهتمام بنك الخليج بالتواصل مع العملاء عن بعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضها الوباء المنتشر.

