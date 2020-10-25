«stc» أطلقت حملة «لأننا نهتم» التوعوية لسرطان الثدي

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتيةstc ، عن استكمال حملتها التوعوية بشأن سرطان الثدي تحت عنوان «لأننا نهتم» التي أطلقت منذ بداية شهر أكتوبر وذلك تزامنا مع الشهر العالمي، من خلال تنظيم عدد من الأنشطة الرياضية والفعاليات الحية والمحاضرات التوعوية. وفي بيان لها كشفت stc عن عدد من الأنشطة الداخلية والخارجية التي أطلقتها في إطار حملتها التوعوية التي نظمت تحت إشراف هديل العبدالله من فريق العلاقات العامة في stc، حيث قامت بإطلاق حملة stc #لأننا_نهتم التي تنظمها بشكل سنوي للتوعية بسرطان الثدي مصحوبة بعدد من الأنشطة والرسائل التوعوية التي بثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.

كما قامت باستعراض عدد من النصائح الطبية والمعلومات العملية والمتخصصة، منذ بداية شهر أكتوبر، وذلك بالتعاون مع الدكتور يوسف الصالح استشاري جراحة عامة و جراحة السمنة في مستشفى دار الشفاء، والذي قام باستعراض مخاطر هذا المرض وسبل الوقاية منه.

وعلى صعيد آخر، قامت stc بأنشطة داخلية استهدفت موظفات الشركة حيث تكفلت بالفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي (Mammogram and ultrasound) لموظفاتها حرصا منها على سلامتهن.

كما أقامت شركة stc فعالية رياضية متميزة لموظفاتها بالتعاون مع فلير «flare» النادي الرياضي النسائي تحت عنوان «قد التحدي؟»، واشتملت الفعالية على عدد من المحاضرات التوعوية والأنشطة الرياضية وتمرينات اللياقة البدنية، وكذلك توزيع الجوائز على الحضور.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قالت مدير عام الاتصال المؤسسي في stc دانة الجاسم: « إنطلاقاً من دورها الحيوي في مجال المسؤولية المجتمعية، تحرص الشركة على مواصلة برامجها التوعوية المتعلقة بدعم القطاع الصحي، مؤكدة على أن أعمال الشركة فيما يتعلق بأنشطة المسؤولية الاجتماعية زاخرة ومستمرة».

