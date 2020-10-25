«برقان»: عروض حصرية على سماعات أبل إيربودز برو

مال وأعمال

قدم بنك برقان لحاملي بطاقاته الائتمانية ومسبقة الدفع عرضا حصريا مميزاً كل شهر من خلال شراكته الحصرية مع «بست اليوسفي». ولهذا الشهر، يقدم البنك لعملائه فرصة شراء سماعات «أبل إيربودز برو» بسعر حصري ليوم واحد.

ويمكن لعملاء البنك الحصول على هذا العرض من خلال قيامهم بعملية الشراء عبر الموقع الإلكتروني لشركة «بست اليوسفي»، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

كجزء من هذه الشراكة الحصرية بين بنك برقان وبست اليوسفي،. سيقوم بنك برقان أيضا بالإعلان عن العرض الحصري بسعره الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك في نفس يوم العرض.

