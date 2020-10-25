مضاربو الأسهم يتجنبون تقلبات الانتخابات الأميركية

مال وأعمال

وسط توقعات بأن تواصل الأسواق المالية بدول الخليج ومصر تراجعاتها مع احتياج مؤشراتها لعمليات تصحيح بعد ارتفاعها في الجلسات الماضية الى مستويات ما قبل أزمة «كورونا»، وبالتزامن مع ظهور بعض أنباء سلبية عن أسهم كبرى محركة للبورصات.

وقال محللون لـ «مباشر» إن هناك خطوات استراتيجية هامة يجب على المستثمرين اتباعها في تلك الفترة شديدة الحساسية بالأسواق وخصوصا خلال التداولات المتبقية من شهر أكتوبر وشهر نوفمبر المقبل الذي من المتوقع أن تزداد فيه العمليات البيعية ببورصات المنطقة مع متابعة نتائج استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الأميركية التي ستقام بعد أسبوعين من الآن، واعتماد ترخيص لاستعمال عقار «ريمديسيفير» لعلاج «كورونا»، وبالاضافة الى ذلك ميل بعض الدول الأوروبية للعودة لقيود الاغلاق بسبب الفيروس وهو ما سيؤدي الى انخفاض الطلب على وسائل النقل المختلفة ومن ثم تراجع الطلب على النفط التي تراجعت أسعاره من جديد بسبب استمرار انتشار الجائحة بعد أن بلغ عدد المصابين أكثر من 42 مليون شخص.

وتراجعت معظم بورصات منطقة الشرق الأوسط خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة 1.03 في المئة مع ايقاف التداول على سهم التجاري الدولي بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية واتجاه تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع، كما انخفضت مؤشرات أسواق البحرين ومسقط، فيما صعدت بورصات السعودية ودبي وأبوظبي مدعومة بالأداء الايجابي للأسهم المصرفية. وعلى الصعيد العالمي فقد تباين أداء البورصات العالمية مع عدم اليقين بشأن صفقة التحفيز الأميركية.

وقال أيمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، دائما ما تتسم الأسواق المالية بالتقلبات خلال فترة الانتخابات الأميركية التي يرى الكثير أن الوجهة الايجابية لسير العملية الانتخابية على الاقتصاد والأسواق تتجه نحو الاستقرار باعادة انتخاب ترامب لفترة ولاية ثانية لما شهده الاقتصاد الأميركى من نجاحات في عهده وأهمها ارتفاع مؤشرات الاسواق الأميركية والمؤشرات الصناعية والتكنولوجيا والعقود وارتفاع مكانة الدولار الأميركى كعملة دولية.

وأشار الى أنه مع كون ترامب رجل اعمال في الأساس ويمتلك العديد من الشركات ويجيد الاستثمار.. لذا ومع كل استقصاء سنجد انعكاسه على أسوق المال الأميركية والأسواق.

وأكد أنه من الضرورى ان تستعد المؤسسات المحلية بسيولة قوية لحمل السوق من جهة واقتناص الفرص الجيدة على الاسهم القوية التى تتداول بأقل كثيرا من اسعارها العادلة بل وقيمتها الاسمية.

من جانبه، نصح محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في بايونيرز المالية، المستثمرين بالابتعاد عن المارجن والكريديت والاشاعات ودراسة الأسهم بشكل جيد واستشارة المتخصيين والبعد عن السوشيال ميديا المغرضة، مع تحديد خطة زمنية لاستثمارك، وخطة سعرية لاستثمارك، والاحتفاظ بسيولة مناسبة في المحفظة لاي ظرف طارئ.

وبدوره، قال شريف حسين خبير أسواق المال، على المستثمرين مراقبة الأوضاع وعدم اتخاذ قرار سريع بالشراء ولاسيما بالبورصة المصرية التي تشهد بعض التطورات التي لم تكن في الحسبان وسط الأنباء التي تواردت عن البنك التجاري الدولي وبعض المخالفات المالية ومن ثم اقالة رئيس مجلس الادارة.

