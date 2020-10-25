«أمازون».. تحديثات مرتقبة تجلب مليارات الدولارات

مال وأعمال

كشفت مستندات مسربة، أن عملاقة التسوق الالكتروني وتجارة التجزئة الأميركية «أمازون» تسعى الى أن تصبح المحطة الأولى النهائية للمتسوقين عبر الانترنت، وذلك من خلال ميزات شريط البحث الجديدة، التي يمكن أن تضيف المليارات الى مبيعاتها السنوية. وقال موقع «بيزنس انسايدر»، ان شركة أمازون تريد تعزيز قدرات شريط البحث، كجزء من محاولة لتحويل موقع التسوق الخاص بها الى «قناة اكتشاف» أفضل. وتُظهر المستندات الداخلية، التي تسربت للموقع، خطط الشركة لاستخدام تقنية التعلم الآلي لجعل شريط البحث أكثر ذكاءً، مع ميزات تخصيص وسياق أفضل، حيث من المتوقع أن تساهم تحسينات البحث بما يصل الى 8.8 مليارات دولار في المبيعات غير المباشرة هذا العام، لأنها تساعد المتسوقين على شراء المزيد.

