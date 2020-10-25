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بريطانيا تبدأ «بريكست» باتفاق مع اليابان


وقّعت بريطانيا واليابان رسميا، اتفاقية تجارية، تمثل أول اتفاق كبير للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تواصل فيه مواجهة صعوبات لابرام اتفاق مع شركائها التجاريين الأقرب في الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس للصحفيين بعد مراسم التوقيع في طوكيو «كم هو ملائم أن تكون في بلاد الشمس المشرقة للترحيب بفجر حقبة جديدة من التجارة الحرة»، وأضافت: «هذه أول اتفاقية جديدة للتجارة الحرة يتم ابرامها منذ أصبحت المملكة المتحدة مجدداً دولة تجارية مستقلة». يأتي التوقيع بعد أن توصلت تروس ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي الى اتفاق عام في سبتمبر.


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