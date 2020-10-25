إقالة رئيس «التجاري الدولي»

مال وأعمال

قال البنك المركزي المصري، في بيان حديث، انه بعد تعيين شريف سامي الى جانب أعضاء مجلس الادارة الحاليين، يجب أن يكون البنك التجاري الدولي في وضع جيد للعمل على معالجة مخاوف الاجراءات التنظيمية والحوكمة للبنك المركزي، والتي تم ابلاغ البنك التجاري الدولي بها في عدة مناسبات سابقة. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المالي، جمال نجم: «يظل البنك التجاري الدولي سليمًا من الناحية الاحترازية وأموال المودعين آمنة تمامًا». وأشار البيان الى التزام مجلس ادارة البنك التجاري الدولي بتشكيله الجديد بصياغة خطة تصحيحية فورية لجميع مشكلات الاجرائية والحوكمة، والتي نعتقد أنه سيتم تنفيذها في المستقبل القريب. وأكد أن البنك المركزي المصري سيقوم بمراقبة الوضع عن كثب. وعقد مجلس ادارة البنك التجاري الدولي – مصر، جلسة طارئة لمناقشة ما ورد اليه من البنك المركزي المصري بكتابه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 والمتضمن قرارا بتنحية هشام عز العرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي.