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نيللي كريم في فيلم رعب على «شاهد vip» قريباً


نشرت الممثلة المصرية نيللي كريم الإعلان الترويجي الأول لأحدث أفلامها «خط دم» والذي ينتمي إلى فئة أفلام الرعب.
ويشاركها في بطولته الفنان التونسي، ظافر العابدين، وتدور أحداثه حول زوجين لديهما ولدان توأم يتعرض أحدهما لحادث خطير يدخله بغيبوية، مما يجعل الزوجة ترفض الواقع أو أن تتعايش معه، فتحضر هي وزوجها خطة غير تقليدية ليعيدوا ابنهما للحياة. وتتلخص خطة الزوجان في استعمال دم مصاص دماء كي يشفي ابنهما، لكن عندما يستعيد ابنهما الوعي تصبح تصرفاته غريبة ووحشية. وسيتم عرض الفيلم حصريا عبر منصة «شاهد في آي بي» الرقمية، الذي منحته تصنيفاً عمرياً له هو (18+)، وكتبت معه عبر حسابها على موقع «تويتر»: «فيلم للكبار فقط وأصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون».
وسيعرض فيلم «خط دم» في 30 أكتوبر الحالي عبر المنصة الرقمية، وذلك بالتزامن مع عيد «الهالوين». وفي سياق اَخر، تنتظر نيللي أيضا عرض مسلسل «نمرة اتنين» على شاهد أيضا في 29 أكتوبر الحالي، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في 7 حلقات فقط.


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