القلاف: «السينما» تُبشِّر بميلاد جيل مبدع

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شدد الفنان علي القلاف على ان المرحلة المقبلة من تاريخ ومسيرة السينما الكويتية ستكون عامرة بميلاد جيل جديد من المبدعين في كل مجالات الحرفة السينمائية، مؤكدا ان تلك المحصلة هي حصاد التعاون وعلى مدى السنوات الاربع الماضية مع النسبة الاكبر من مشاريع التخرج التى قدمها المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التلفزيون.

واشار القلاف الى انه شارك هذا العام في عدد من الاعمال السينمائية الجديدة من بينها مجموعة من الاعمال التي قدمت ضمن مشاريع التخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية من بينها فيلم «لحظة الصفر» للمخرج الشاب عبدالله الرفاعي والذي حصل على تقدير امتياز.

وقال القلاف بان بدايته تعود إلى الاعمال تلفزيونية المدبلجة التي حققتها مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك ولاحقا الافلام الهندية والمسلسلات التي تمت دبلجتها الى العربية وايضا اللهجة الكويتية والخليجية الدارجة والتي شكلت مختبراً حقيقياً لتطوير قدراته في التعامل مع الاصوات المختلفة وفي خط متوازٍ اعمال الطلبة المخرجين في المعهد العالي.

وعن اعماله المسرحية اشار الفنان علي القلاف إلى انه قدم مجموعة من الاعمال المسرحية لعل من ابرزها تجربته مع النجمين القديرين سعد الفرج والفنان القطري غانم السليطي في مسرحية «عنبرو 11 سبتمبر» اثناء تقديمها في الكويت.

ويعود القلاف للحديث عن اعماله السينمائية الاخيرة ومنها الفيلم التلفزيوني الروائي القصير «عزيزة» الذي عرض بمناسبة ذكرى الثاني من اغسطس من توقيع المخرج عبدالعزيز الجناحي وبطولة عدد متميز من النجوم ومنهم عبدالعزيز الحداد وعبدالله الطراروة ومشاري المجيبل وعدد آخر من النجوم، واشار الى ان هذا العمل حصد الكثير من ردود الافعال الايجابية وسيعرض العمل قريبا في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية.

وفي ختام تصريحه قال الفنان علي القلاف: ما احوجنا ان نمد ايدينا بالدعم والرعاية والاسناد لجيل من المخرجين والفنانين الشباب يشكلون الرهان المستقبلي للحركة الفنية كويتيا وخليجياً وعربيا.

