افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة

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لم يغب مهرجان الجونة السينمائي المصري عن موعده في العام 2020، رغم تأجيله من شهر سبتمبر إلى شهر أكتوبر. افتُتح بدورته الرابعة في 23 من الحالي على أن يستمر حتى 31 منه، وقد تمّ اختيار الإعلاميّة اللبنانيّة هيلدا خليفة لتقديم فعالياته وتهافتت على بساطه الأحمر في حفل الافتتاح العديد من النجمات العربيات اللواتي حرصن على اختيار إطلالاتهن بعناية رغبة منهن في الحصول على لقب الأكثر أناقةً بهذه المناسبة. حضر العديد من نجوم الفن، حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي انطلقت مساء يوم الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم. وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور بصحبة النصف الآخر في حياتهم، إذ حضر آسر ياسين وزوجته وطفلاه في مفاجأة للجميع، جومانا مراد وزوجها، محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي، آيتن عامر وزوجها، أمير رمسيس وزوجته، حسن أبو الروس وزوجته، أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، منذر ريحانة وزوجته، أحمد السقا وزوجته مها الصغير، وغيرهم.

ويُقام حفل الافتتاح لأول مرة منذ انطلاق المهرجان في 2017، بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، مع تقليل عدد المقاعد من خلال وضع مقعد يفصل بين كل ضيفين، وتقدم الحفل المذيعة هيلدا خليفة. وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام، والندوات وجلسات النقاش مع صباح يوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة. يُنظَم المهرجان، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان ووزارة الثقافة والمركز القومي للسينما. وبدا حفل افتتاح المهرجان بكلمة للفنانة شيرين رضا، مؤكدة انها لم تستطع أن تنفذ امنية والدها الراحل الفنان محمود رضا بأن تكون راقصة مميزة، وتم عرض لقطات للراحل وقدم ايضا المطرب اللبناني رامي عياش اغنية مميزة «دقي يامزيكا» ورقص معها الحاضرون، وعرضت لقطات لفنانين رحلوا عن دنيانا عام 2020 ابرزهم رجاء الجداوي ومحمود ياسين وجورج سيدهم وفاروق الفيشاوي وغيرهم. وتشهد ليلة الافتتاح عرض فيلم «الرجل الذي باع ظهره»، للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، والذي عرض لأول مرة عالميًا بمهرجان فينسيا بعد عرضه في قسم آفاق.

من كواليس المهرجان

اعرب خالد الصاوي عن سعادته بتكريمه في المهرجان وأهداها لروح صديقه الفنان خالد صالح، مؤكدا سعادته بالجائزة لأن مهرجان الجونة له مصداقية كبيرة، على عكس العديد من المهرجانات التي تسيطر عليها المجاملات في الجوائز، وهذه الجائزة هي وسام على صدره.

حضور الفنان اسر ياسين لاول مرة مع ابنائه على السجادة الحمراء.

اتباع معظم الفنانين والحضور للاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بارتداء الكمامات على السجادة الحمراء.

تغيير ديكور المهرجان هذا العام عن الدورات السابقة واشادة الجميع به.

ظهور كوبلز الفنانين الذين لفتوا الانظار لهم مثل «أحمد السقا ومها الصغير – جومانا مراد وزوجها – عمرو يوسف وكندة علوش – محمد فراج وبسنت شوقي – عمرو منسي وروان برني زوجته».

رانيا يوسف تخطف الانظار بفستانها وياسمين صبري ايضا وانتقادات لفستان شيرين رضا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تهنئة الفنانين للفنان خالد الصاوي لتكريمه بجائزة الانجار الابداعي بالدورة الرابعة للجونة السينمائي.

غياب بعض الفنانين عن الحفل برغم إعلان القائمين على الدورة الرابعة حضورهم مثل محمد رمضان وامير كرارة ومحمد هنيدي وغيرهم.

تم توزيع بروش عليه صورة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي على الحاضرين.

