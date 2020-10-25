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Top Movies


Honest Thief فيلم اكشن وجريمة ودراما للمخرج مارك ويليامز. والنجوم مثل: ليام نيسون وكاتي والش وجاي كورتني.
the war with grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي. للمخرج تيم هيل. والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوما ثرومان وربي ريغل.
Tenet فيلم اكشن وخيال علمي. للمخرج كريستوفر نولان. والنجوم مثل: جون دافيد واشنطن وروبرت باتينسون واليزابيث ديبيكي.
The nightmare Before Christmas فيلم رسوم متحركة وعائلي وفانتازيا. للمخرج هنري سيليك. والنجوم مثل: داني النعمان وكريس ساراندوم وكاثريني آوهارا.
Hocus Pocus فيلم كوميدي وعائلي وفانتازيا. للمخرج كيني اورتيجا. والنجوم مثل: بت ميدلر وسارا جيسكيا باركر وكاثي ناجمي.
Hearts فيلم دراما ورومانسي. للمخرج لانسي هول والنجوم مثل: رد حا ميتشيل وجاكوب اليوردي وادان كانتو.
The New Mutants فيلم اكشن ورعب وخيال علمي. للمخرج جوش بوني. والنجوم مثل: مايسي ويليامز وآنيا تايلور جوي وشارلي هيتون.
Unhinged فيلم اكشن واثارة. للمخرج ديريك بورتي. والنجوم مثل: روسل كرو وكارن بيستوريوس وغابريل باتمان.
Monster Problems فيلم اكشن ومغامرات وكوميدي. للمخرج مايكل مايثو والنجوم مثل: ديلان. آوبري وجسيكيا هينويك ومايكل بوبكر.
The Kid Detective فيلم كوميدي ودراما. للمخرج ايفان مورغان. والنجوم مثل: آدم برودي وصوفيا نيليسي وسارة سوزرلاند.


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