العالم الذي نريده

آراء

يصادف عام 2020 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة وميثاقها التأسيسي، والذكرى السابعة والخمسين للكويت كعضو في الأمم المتحدة. تأتي هذه الذكرى في وقت يشهد العالم اضطرابات كبيرة، تتفاقم بسبب الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة جائحة «COVID-19»، مع آثار اقتصادية واجتماعية شديدة، لكنه ايضاً تذكير بأن اوقات النضال يمكن ان تصبح فرصة للتغيير الايجابي والتحول. كجزء من الاحتفال بهذا العام التاريخي، وسلسلة الفعاليات لـ UN75، ركزت الأنشطة المشتركة لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت بشكل اساسي على لعب دور محوري في الحوارات المفتوحة مثل «UN75Talk»، وهي منصة شهرية تجمع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين من شتى القطاعات، من خلال المناقشات المفتوحة من اجل حلول ايجابية، كجزء من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة في اجراء حوار دولي شامل عالمي، ودور التعاون العالمي في بناء المستقبل الذي نريده ونصبو اليه.

ونقلا عن الامين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش: «تأتي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لانشاء الأمم المتحدة في خضم جائحة عالمية، ومهمتنا الأساسية اكثر اهمية من اي وقت مضى. تعزيز الكرامة الانسانية، وحماية حقوق الانسان، واحترام القانون الدولي. وانقاذ البشرية من ويلات الحرب، وعندما بدأت الجائحة، دعوت الى وقف لاطلاق النار على الصعيد العالمي، وفي عالمنا اليوم، نواجه عدوا مشتركا واحدا هو: «كوفيد- 19». وقد حان الوقت الآن لزيادة الجهود من اجل السلام لتحقيق وقف لاطلاق النار على الصعيد العالمي، ويجب علينا ايضا ان نتصالح مع كوكبنا، فحالة الطوارئ المناخية تهدد الحياة نفسها.

ويجب ان يتحد العالم بأسره للوصول الى الحياد الكربوني - اي الوصول بانبعاثات الغازات الدفيئة الصافية الى مستوى الصفر بحلول عام 2050. وقد تعهد بالفعل عدد متزايد من البلدان والشركات بالوفاء بهذا الهدف».

«وفي جميع انحاء العالم، يجب ان نبذل المزيد من اجل انهاء معاناة الانسانية من الفقر وعدم المساواة والجوع والكراهية - ومكافحة التمييز على اساس العرق او الدين او نوع الجنس او اي اساس آخر للتمييز. وشهدت اشهر الجائحة زيادة مروعة في العنف ضد النساء والفتيات.

ويجب علينا ان نبني على التقدم المحرز، ويجري حالياً تعاون عالمي رائع من اجل التوصل الى لقاح ضد «كوفيد- 19» يكون آمنا وميسّر الكلفة ومتاحا للجميع». اضاف السيد غوتيريش يعتبر هذا اليوم فرصة لتذكير انفسنا بالعلاقات الدبلوماسية والشراكة الطويلة الأمد التي تتمتع بها الكويت مع الأمم المتحدة، والحياد المشترك والتعاون لحل القضايا العربية والاقليمية والعالمية، ما ارسى اسس مفهوم الدبلوماسية الوقائية والاعتدال. اثمرت في احلك الظروف، دعم الاصلاح ومحاربة الفساد وارساء دعائم التنمية المستدامة والسلام وحقوق الانسان. وبناء على الدور الكريم للقيادة الكويتية كرسل سلام وبناة جسور، والاستمرار في الدعم الانساني المميز، دائماً في الخطوط الأمامية لتحفيز المجتمع الدولي على اظهار التضامن وتعزيز التعددية. اذ اننا على ثقة تامة ان شراكتنا القوية مع الكويت ستبقى ثابتة، ونمضي نحو اهدافنا الاستراتيجية المشتركة لدعم اولويات وتطلعات الدولة بخطى ثابتة ونهج راسخ بقيادة صاحب السمو امير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ونحن على ثقة من ان سموه سيواصل دعم الدور المتكامل للأمم المتحدة كمدافع عالمي حيوي عن السلام والتنمية المستدامة والحقوق للجميع.

للاحتفال باليوم، اطلقت الأمم المتحدة ايضاً المعرض الافتراضي #TheWorldWeWant #العالم_الذي_نريده، وهو مجموعة خاصة من 75 صورة منتقاة من اكثر من 50.000 صورة من اكثر من 130 دولة، وهو استجابة ابداعية لنداء الأمين العام للأمم المتحدة للاستماع مباشرة من الشعوب حول رؤيتهم للمستقبل. يضم المعرض الصور الفائزة. على المستوى المحلي، لتسليط الضوء على يوم الأمم المتحدة، وسط القيود التي تفرضها تدابير الصحة العامة المعمول بها. اما على الصعيد المحلي فقد تم اطلاق مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تطمح الى ابراز مختلف المعالم وجوانب التنمية البشرية في «#كويت_جديدة_مستدامة» يسلط النشاط الضوء على التعاون المثمر بين دولة الكويت والأمم المتحدة في تنفيذ اجندة 2030 للتنمية المستدامة وانعكاس الخطط الجارية والمستقبلية.

ان اهداف التنمية المستدامة تتيح لنا مخططا ملهما للتعافي بشكل افضل. فنحن نواجه تحديات عظيمة. ويمكننا، بالتضامن والتعاون العالميين، التغلب عليها. وذلك هو جوهر ما اسست الأمم المتحدة من اجله. وفي هذه الذكرى السنوية، اطلب من الناس في كل مكان ان يتكاتفوا. فالأمم المتحدة لا تقف معكم فحسب... ان الأمم المتحدة ملك لكم وهي انتم: «نحن الشعوب». فلندعم جميعا القيم الراسخة المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. ولنبنِ على التقدم الذي حققناه على مدى عقود. ولنحقق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في ايجاد عالم افضل للجميع. قال الامين العام للامم المتحدة.

وللاحتفال بمرور 75 عاماً على انشاء الأمم المتحدة عقدت الدول الأعضاء من بينهم الكويت فعالية رفيعة المستوى في 21 سبتمبر 2020، اعادت فيها توكيد تحدياتنا المترابطة التي لا يمكن معالجتها الا من خلال تنشيط تعددية الأطراف.

بقلم : د. طارق الشيخ