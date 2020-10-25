إلا نبي الأمة

آراء

بين فترة وفترة نرى في بعض الدول أو نسمع من يسيء إلى الرسول الكريم نبي الرحمة -صلى الله عليه وآله- فمنهم من يرسم رسومات مسيئة وتقوم بعض الصحف بنشرها على فترات متقطعة، ومنهم من يشتم نبينا وهناك من يحرق قرآننا المجيد، وكل هذا ونحن ساكتون لا نفعل أي شيء سوى المقاطعة لمنتجات هذه الدول وهذه لا تفيد في شيء لان هذه البضائع مدفوعة الثمن مسبقا، ولكن ما يجب علينا هو أن توضح الحكومة برئيسها موقفها من هذه الاساءات المتكررة من هذه الدول إذ يجب ان يكون هناك موقف من وزارة الخارجية.

كما ان وزارة الاوقاف يجب ان لا تقف وكأنها لم تسمع أو تقرأ عن هذه الاساءات ولم تخرج حتى ببيان تستنكر هذا الفعل المشين ولم تعطى أوامرها الى خطباء الجمعة بأن يذكروا الاساءة والشتم بحق رسولنا في خطبة الجمعة، وكان الاجدر بها منذ ان سمعت بهذه الاساءة ان توجه خطباءها للحديث عن مكارم نبينا الكريم.

وأيضا لا ننسى دور وزارة الاعلام التي لم تبث حتى برنامجا دينيا او سياسيا ينتقد كل من يسيء الى نبينا وان تدافع عنه عن طريق رجال الدين والسياسيين لأن الاساءة هذه أتت من اعلى هرم في هذه البلدان وهم رؤساء ووزراء يجب أن يقفوا عند حدودهم وان يكون لنا موقف مشرف كدولة دينها الاسلام ونبيها محمد -صلى الله عليه وآله- وأن لا نقف خوفا على المصالح، فكل المصالح تذهب أمام الاساءة لنبينا. ولا أعلم لماذا فقط النبي محمد- صلى الله عليه وآله- هو من يساء اليه ويشتم ويحرق قرآننا؟ هل بسبب ضعف موقفنا كدول وشعوب؟ ام أن موقفنا الرافض يكون فقط في الجمعيات التعاونية وازالة أي منتج لهذه الدول؟

