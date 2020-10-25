«ريمديسفير» علاج نهائي لـ«كورونا».. و«الأسبرين» يبعد خطره

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منحت الوكالة الأميركية للأغذية والأدوية الموافقة الكاملة على استعمال المضاد الفيروسي «ريمديسفير» لعلاج المصابين بمرض «كوفيد -19» في المستشفيات.

وقالت الوكالة إن «فيكلوري»، وهو الاسم التجاري لعقار ريمديسفير، قلص مدة التعافي من المرض 5 مرات خلال التجارب السريرية.

ويعد «فيكلوري» أول دواء يحصل على ترخيص لعلاج «كوفيد -19» من الوكالة الأميركية. وأجازت الولايات المتحدة منذ مايو استعمال «ريمديسفير» في حالات الطوارئ فحسب.

وقد أعطي الدواء للرئيس دونالد ترامب بعدما أصيب بفيروس كورونا، وتعافى بعدها من المرض.

إلى ذلك توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين يوميا، هم أقل عرضة لمخاطر الوفاة بفيروس كورونا مقارنة بغيرهم.

وهم أقل عرضة للإصابة بمضاعفات، وتقل احتمالات دخولهم إلى وحدة العناية المركزة أو الحاجة إلى الأوكسجين، وشملت الدراسة 412 مريضا، ربعهم تقريبا كانوا يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين يوميا قبل دخولهم المستشفى، أو بدأوا في تناول الدواء بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى.

بعد تحليل النتائج، خلص مؤلفو الدراسة إلى أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفضت حاجتهم إلى الأوكسجين بنسبة 44 في المئة، والعناية المركزة بنسبة 43 في المئة. وقال الباحثون إن الأهم من ذلك، أن أولئك الذين تناولوا الأسبرين انخفض لديهم خطر الوفاة في المستشفى بنسبة 47 في المئة، مقارنة بمن لم يتناولوه.

ويعتقد الباحثون أن الأسبرين يقلل من مخاطر كورونا بسبب منعه للجلطات الدموية الخطيرة.

