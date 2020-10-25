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«كورونا» يجرد أوبرا لندن من «هوكني»


قامت دار أوبرا بريطانيا، ببيع لوحة للرسام البريطاني ديفيد هوكني بمبلغ 12.8 مليون جنيه إسترليني في مزاد علني، بهدف مواجهة الآثار المالية لجائحة فيروس كورونا. وتمثل اللوحة مدير الأوبرا بين عامي 1945 و1970 السير ديفيد وبستر، وأعلنت الدار أنها ستضطر لبيع اللوحة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. وعانت المؤسسات الثقافية البريطانية من خسائر مالية ضخمة بسبب الإقفال خلال مرحلة الحجر المرتبط بالجائحة التي أدت إلى وفاة أكثر من 44 ألف شخص في بريطانيا. وتعتزم الدار اللندنية الشهيرة تنظيم حملة جمع تبرعات، وخفض تكاليفها، والاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها، كما تستهدف الحصول على دعم حكومي.


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