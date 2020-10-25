لا تساعدوا أعداءكم!

الاخيرة

تمثل مصر ركناً أساسياً في دعم الاستقرار بالوطن العربي مقابل ما تقوم به دول مثل تركيا في خلق حالة عدم استقرار في الدول العربية التي تتدخل بشؤونها، مما يفرض على مصر العمل على تعزيز علاقاتها بالدول العربية عامة، والخليجية بشكل خاص لتشكل مصداً للمد التركي غير معروف أو محدد الأهداف.

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لذا كان مستغرباً ومحيراً أن يقوم قيادي يحتل منصباً رفيعاً، ويعمل معاوناً لوزير القوى العاملة المصرية بالتعرض الفج والسمج والوقح للقيادة الكويتية دون مبرر أو داعٍ، لذا واجب على المسؤولين في مصر محاسبة هذا المسؤول محاسبة شديدة، والتأكد من أنه لا يملك أجندات خاصة تعمل على قطع العلاقات ووشائج القربى التي تربط مصر بأشقائها الخليجيين.

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آخر محطة: لايوجد مبرر واحد لقيام مسؤول بإرسال تغريدة بهذا الاستخفاف في هذه الأوقات الصعبة.

