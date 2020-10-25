«الخليجي»: تصريحات ماكرون «غير مسؤولة» وتنشر الكراهية

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف المواقف الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن الاسلام والمسلمين، ودعا الى نشر ثقافة الحوار والتسامح. وقالت وكالة الأنباء السعودية ان الحجرف اكد ان تصريحات ماكرون التي وصفها بـ «غير المسؤولة» «تزيد من نشر ثقافة الكراهية بين الشعوب، ولا تخدم العلاقات القوية بين الشعوب الاسلامية وشعب فرنسا». وأضاف ان الظرف يتطلب بذل الجهود لـ «تعزيز ثقافة التسامح والحوار بين الثقافات والأديان» بدلا من الخروج بـ «مثل هذه التصريحات المرفوضة والدعوة للاستمرار في نشر الرسوم المسيئة للرسول الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم». ودعا الحجرف الى «نبذ خطابات الكراهية واثارة الضغائن وازدراء الأديان ورموزها واحترام مشاعر المسلمين في كل انحاء العالم بدلا من الوقوع في اسر الاِسلاموفوبيا الذي تتبناه المجموعات المتطرفة». ووجه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نداء الى قادة دول العالم والمفكرين وأصحاب الرأي «لتحمل المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق كل من يسعي للسلام والتعايش».

في غضون ذلك تواصلت ردود الفعل المنددة بتصريحات الرئيس الفرنسي التي اعلن فيها ان بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة. ودانت منظمة التعاون الاسلامي «استمرار هجوم فرنسا المنظم على مشاعر المسلمين بالاساءة الى الرموز الدينية». وقالت الأمانة العامة للمنظمة، التي تتخذ من جدة مقرا لها في بيان انها تابعت استمرار نشر الرسوم المسيئة، مبدية استغرابها من الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الاسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من اجل مكاسب سياسية حزبية.

الى ذلك دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان امس «استمرار» نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة «تحت ذريعة حرية التعبير» منددة في الوقت نفسه بـ«أي محاولة لربط الاسلام بالارهاب» ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز قوله ان «المملكة تدين الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم و(تعبر عن) استيائها البالغ من هذه الممارسات التي تمثل ايذاء لمشاعر مايقارب من ملياري مسلم وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الاخر ومعتقداته». ورأى الفايز ان «هذه الاساءات تغذي ثقافة التطرف والعنف التي تدينها المملكة»، مشددا على «ضرورة رفض المجتمع الدولي الاساءة للمقدسات والرموز الدينية». وكانت وزارة الخارجية الأردنية دانت في 17 من الشهر الحالي «الجريمة الارهابية» قرب باريس التي اسفرت عن مقتل مدرس فرنسي بقطع رأسه، ودعت الى «احترام المعتقدات الدينية» و»نبذ خطابات الكراهية».

وفي لبنان اكدت دار الافتاء في لبنان ان الاساءة التي يغطيها الرئيس ماكرون، للنبي محمد خاتم المرسلين، ستؤدي الى تأجيج الكراهية بين الشعوب.

