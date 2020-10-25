السودان وإسرائيل.. «التطبيع الثالث» في شهرين

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أعلن البيت الأبيض ان اسرائيل والسودان وافقا برعاية الرئيس دونالد ترامب على تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة هي الثالثة التي يقوم فيها بلد عربي في غضون شهرين. وقال الرئيس الأميركي بعدما صرّح بأنّ الدولتين اقامتا «السلام» بينهما ان خمس دول عربية اخرى على الأقل ترغب في اقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل.

وفي الخرطوم صدر بيان مشترك عن السودان والولايات المتحدة واسرائيل نقله التلفزيون الرسمي السوداني، وجاء فيه «اتفق القادة على تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل وانهاء حالة العداء بينهما»، مضيفا «اتفق القادة على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية».

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري على موقع تويتر «أعلن الرئيس (ترامب) انّ السودان واسرائيل توافقتا على تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة كبيرة جديدة نحو السلام في الشرق الأوسط».

وحضر صحافيون في المكتب البيضاوي اتصالا هاتفيا بين دونالد ترامب ومسؤولين في اسرائيل والسودان. وأكد مصدر حكومي في الخرطوم ان اتصالا هاتفيا جرى بين ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ورئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان.

ووصف نتانياهو تطبيع العلاقات مع السودان بأنه «تحول استثنائي» وقال في بيان كتب بالعبرية «يا له من تحوّل استثنائي! اليوم تقول الخرطوم نعم للسلام مع اسرائيل، نعم للاعتراف باسرائيل ونعم للتطبيع مع اسرائيل» ومن المعروف ان السودان استضافت مؤتمر «اللاءات» الثلاثة الشهير المناهض للتطبيع مع اسرائيل عام 1967 «لاسلام، لا اعتراف، لا مفاوضات».

وذكر المصدر الحكومي السوداني ان الاتصال الهاتفي حصل بعد اعلان ترامب سحب السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للارهاب. وأعلن البيت الأبيض قبل ذلك بوقت قصير انّ الرئيس الأميركي سيسحب السودان من لائحة «الدول الراعية للارهاب». وقال البيت الأبيض انّ الرئيس الأميركي «أبلغ الكونغرس بنيته التراجع رسمياً عن تحديد السودان كدولة راعية للارهاب»، واصفاً الأمر بأنه «لحظة بالغة الأهمية» للسودان وللعلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

وقال مكتب حمدوك في بيان مكتوب ان قرار ازالة السودان عن اللائحة الأميركية للارهاب «فتح الباب واسعا لعودة السودان المستحقة الى المجتمع الدولي والنظام المالي والمصرفي العالمي والاستثمارات الاقليمية والدولية».

ومن الواضح ان الأسباب التي دفعت السودان الى القبول باتفاق لتطبيع العلاقات مع اسرائيل، هو الوضع الاقتصادي المزري الذي يعاني منه والمرتبط بشكل كبير بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليه.

من جهتها اعلنت وزارة الخارجية السودانية ان الحكومة اتخذت خطوة الاتفاق على التطبيع من اسرائيل، لكنها تترك للبرلمان الانتقالي، الذي لم يُشكَّل بعد، امر قبولها او رفضها. وذكرت الخارجية السودانية في بيان تلاه وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ان هذا الاتفاق ينهي عقوداً من العداء مع اسرائيل. ونقل التلفزيون الرسمي عن قمر الدين قوله «ما تم هو اتفاق حول التطبيع وليس تطبيعا الموافقة على التطبيع سيقرر بشأنها بعد اكتمال المؤسسات الدستورية بتكوين المجلس التشريعي وهو من سيقرر الموافقة من عدمها على التطبيع مع اسرائيل وكل دول العالم الاتفاقيات لا بد من المصادقة عليها من قبل البرلمان».

