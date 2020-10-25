الرئاسة الفلسطينية: لا يحق لأحد التكلم باسم شعبنا وقضيتنا

عربيات ودوليات

رام الله - الوكالات: اكدت الرئاسة الفلسطينية «ادانتها ورفضها» لاعلان تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل برعاية اميركية. وجددت الرئاسة التأكيد، في بيان صدر عنها، على انه «لا يحق لأحد التكلم باسم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية».

واعتبر البيان اعلان تطبيع العلاقات بين البلدين «مخالفا لقرارات القمم العربية، وكذلك لمبادرة السلام العربية المقررة من قبل القمم العربية والاسلامية، ومن قبل مجلس الأمن الدولي وفق القرار 1515».

وقالت الرئاسة انها «سوف تتخذ القيادة الفلسطينية القرارات اللازمة لحماية مصالح وحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة».

بدورها، اعتبرت حركة «حماس» أن تطبيع العلاقات بين السودان واسرائيل «خطيئة سياسية».

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة «حماس، حازم قاسم، في بيان ان الاعلان عن تطبيع العلاقات «يضر بشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة وبالمصالح السودانية والعربية».

