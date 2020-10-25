ترامب: أود أن أرى إيران جزءاً من الاتفاق مع إسرائيل

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تفاؤله بأن ايران قد تنضم الى الاتفاق مع اسرائيل، مشيراً الى انه يعتقد «بأن ايران في نهاية المطاف قد تكون جزءاً من هذا الأمر (الاتفاق مع اسرائيل)»، مضيفاً «أود ان اعيدهم الى المسار الصحيح، لكن يجب الا يكون لديهم اسلحة نووية، هذا كل ما يتطلبه الأمر».

الى ذلك نقلت وكالة «أسيوشيتد برس» عن مسؤول اميركي بارز تأكيده ان اتفاق التطبيع المبرم بين اسرائيل والسودان يشمل ادراج حكومة الخرطوم حزب الله اللبناني على قائمة الارهاب. وقال المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، ان السودان وافق على تصنيف حزب الله تنظيما ارهابيا، على الرغم من ان البيان الأميركي- السوداني-الاسرائيلي المشترك بشأن اتفاق التطبيع لم يتطرق الى هذا الموضوع. ولم يعلق الجانب السوداني بعد على المسألة.

في المقابل قالت وزارة الخارجية الايرانية امس ان اتفاق السودان واسرائيل على تطبيع العلاقات «زائف» وقائم على «فدية». وقالت الوزارة على تويتر «ادفعوا فدية كافية وغضوا الطرف عن الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين ثم سيُرفع اسمكم مما تسمى بالقائمة السوداء ’للارهاب’».

وأضافت «بالطبع هذه القائمة زائفة كزيف الحرب الأميركية على الارهاب. هذا خزي».

واتفقت اسرائيل والسودان ليل الجمعة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، ليصبح السودان ثالث بلد عربي يقيم علاقات مع اسرائيل خلال الشهرين الأخيرين.

