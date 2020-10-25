صالح: ماضون في استرداد أموال العراق المنهوبة

عربيات ودوليات

قال الرئيس العراقي برهم صالح، امس، ان شباب العراق يسعى الى احداث تغيير في البلاد يتناسب وطموحاتهم. مؤكدا ان البلاد تمضي في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين.

وأضاف صالح في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس المنظمة الأممية، ان الشباب في العراق يطمحون لمستقبل واعد يمكّن المواطنين فيه من التمتع بثروات بلادهم عبر حكم رشيد ودولة راسخة وسيادة كاملة.

وأشار الرئيس العراقي في الرسالة الى ان العالم الذي يواجه اليوم خطر كورونا بكل تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية. وأنها مناسبة تؤكد اهمية التكاتف الدولي لمواجهة التحديات.

وأضاف، ان العالم يواجه تحدياتٍ كبيرة، وأبرزها الارهاب، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهد الدولي لمحاربته والقضاء على مصادر تمويله عبر مكافحة الفساد باعتباره الاقتصاد السياسي للعنف والارهاب. ولفت صالح الى ان العراق يقف داعماً للقيم والمبادئ التي تحملها الأمم المتحدة من اجل ارساء السلام العالمي، وتخفيف التوترات ومنع النزاعات، وحماية حقوق الانسان، مع اهمية تجاوز الاخفاقات التي صاحبت عمل المنظمة. ودعا صالح، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى مواصلة دعم الشعب العراقي في مواجهة التحديات، خاصة الانتخابات المقبلة التي تستوجب ضمان نزاهتها وتحقيق الارادة الحرة للمواطنين بعيداً عن التزوير والتلاعب، مبيناً ان العراق مصمم على دولة راسخة ذات سيادة كاملة. وبين ان العراق يمضي نحو محاربة الفساد واسترداد امواله المنهوبة وملاحقة الفاسدين. من جانب آخر، وافق حلفاء الولايات المتحدة، على تعزيز مهمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في العراق، محذرين واشنطن خلال اجتماع لوزراء دفاعهم في بروكسل من الانسحاب احاديا من هذا البلد ومن افغانستان. وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، ان «الوضع الأمني في العراق يبقى مثيرا للقلق، لكن حلف شمال الأطلسي مستعد لتعزيز مهمته وتوسيعها، وتدريب القوات العراقية». ويوجد حاليا في العراق 500 عنصر من الأطلسي في اطار مهمته، وقد ابدى الحلف استعداده «لزيادة العدد وتوسيع مهماتهم بالتشاور مع السلطات العراقية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش».

وأضاف ستولتنبرغ «لا يمكنني القول حاليا كم سيكون العدد. سينطلق التخطيط، وستتم مناقشة الأمر في الاجتماع المقبل لوزراء الدفاع في فبراير 2021».

ويعتزم الناتو تدريب القوات العراقية لقتال تنظيم «داعش» ومنع عودة تجمع مقاتليه في العراق. وسيحافظ الأميركيون على وجود في البلاد لمكافحة التنظيم.

