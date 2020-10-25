أميركا.. الانتخابات الأعلى تصويتاً منذ 100 عام

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واشنطن - الوكالات: كشفت بيانات اميركية ان اكثر من 53 مليون ناخب ادلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر في الانتخابات الرئاسية قبل 11 يوما من تاريخ يوم التصويت، وهو ما قد يجعل نسبة الاقتراع العامة تسجل اعلى معدلاتها منذ اكثر من قرن.

واضافة الى المخاوف من وباء «كورونا» فقد ساهم توسيع ولايات عدة نطاق التصويت المبكر والتصويت عبر البريد قبل موعد يوم الانتخاب المقرر في الثالث من نوفمبر في رفع الارقام. ورجح مايكل ماكدونالد الأستاذ الجامعي في جامعة فلوريدا الذي يدير «مشروع الانتخابات الأميركية» ان تشهد الانتخابات الرئاسية اقبالا قياسيا بمشاركة نحو 150 مليون ناخب بما يشكل 65% ممن يحق لهم التصويت، وهو اعلى معدل منذ انتخابات عام 1908 التي فاز فيها الجمهوري ويليام هوارد تافت.

في غضون ذلك كال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، امس مزيداً من الاتهامات لمنافسه في انتخابات الرئاسة الأميركية، المرشح الديموقراطي، جو بايدن، واصفا اياه بأنه «سياسي فاسد».

وكتب ترامب على حسابه الرسمي في تويتر «جو بايدن سياسي فاسد، ومرتبك. الصين في امس الحاجة لفوز بايدن، لأنه ان فاز، فستفوز الصين - والصين ستمتلك اميركا. وهذا الفساد هو بالضبط سبب قراري الترشح للرئاسة في المقام الأول».

وفي وقت سابق، وعد ترامب، انصاره في ولاية فلوريدا،بانتهاء جائحة فيروس «كورونا» قريبا واتهم بايدن بتضخيم تلك الأزمة الصحية لاثارة فزع الأميركيين وجعلهم يصوتون لصالحه. وأصبحت الجائحة التي اودت بحياة اكثر من 224 الف شخص في الولايات المتحدة وجعلت ملايين آخرين يفقدون وظائفهم القضية المهيمنة على الحملة الانتخابية، حيث اتخذ ترامب موقفا دفاعيا بشأن طريقة تصديه للأزمة.

وقال بايدن في وقت سابق ان ترامب تخلى عن احتواء الفيروس ووعد بأنه اذا فاز في انتخابات الثالث من نوفمبر فسيطلب من الكونغرس اقرار مشروع قانون شامل لـ«كوفيد-19» سيوقعه في غضون الأيام العشرة الأولى من توليه منصبه. وقال بايدن خلال كلمة القاها في مسقط رأسه بمدينة ولمنغتون بولاية ديلاوير «لقد تخلى عن اميركا انه يريدنا فقط ان نشعر بالخدر. لن اغلق الاقتصاد. لن اغلق البلاد. سأقضى على الفيروس».

وسخر ترامب خلال تجمعين في ولاية فلوريدا المتأرجحة من بايدن لقوله في المناظرة الرئاسية التي جرت، مساء الخميس، ان الولايات المتحدة تدخل «شتاء مظلما».

وقال ان نائب الرئيس السابق وحلفاءه الديموقراطيين يحاولون تخويف الناس بتضخيم خطر الفيروس. وأضاف ترامب، الذي قلل من شأن هذا التهديد منذ بدايته في بلدة فيلاجيز بوسط فلوريدا «سننهي هذا الوباء بسرعة». وقال ترامب فيما بعد امام حشد كبير في بنساكولا ان الانتخابات تعد خيارا «بين الازدهار والاغلاق».

وتظهر استطلاعات الرأي تخلف ترامب عن بايدن على المستوى العام وبهامش اقل في العديد من الولايات المتأرجحة، التي ستحدد من سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير 2021.

