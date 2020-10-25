الاتحاد الأوروبي: حان وقت العمل لا تأجيج التوترات

عربيات ودوليات

بروكسل- «الوكالات»: أعرب الاتحاد الأوروبي امس عن دعمه جهود جنوب افريقيا لإيجاد حل لأزمة سد النهضة، داعياً جميع الأطراف إلى أهمية العودة مجدداً إلى المفاوضات. ونقلت دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي عن ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، القول إن الاتفاق بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي بأيدي الدول الثلاث: إثيوبيا والسودان ومصر. وشدد على أنه «حان وقت العمل لا تأجيج التوترات». واضاف بوريل أن الاتحاد يدعم بالكامل جهود جنوب افريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، لحمل الأطراف الثلاثة على التوصل إلى حل بالتفاوض. وأشار بوريل إلى أن «الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف وشيك واختتام ناجح لمحادثات سد النهضة».

وكشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الجمعة، عن تهديد مصر بتفجير سد النهضة رداً على تعنت إثيوبيا في المفاوضات. وأعرب ترامب عن تفهّمه لغضب القاهرة وعلق «مصر لن ‏تستطيع العيش بهذه الطريقة».

وخلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس وزراء السودان ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو قال، ترامب وفق ترجمة حرفية نشرتها وسائل إعلام مصرية، إن «مصر هددت بنسف سد النهضة، ولا يمكن لوم مصر لشعورها ببعض الاستياء»، بسبب التجاوزات الإثيوبية التي تؤثر سلباً على مياه النيل. الأمر الذي استدعى أديس أبابا للرد، من خلال بيان صادر من مكتب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مؤكدة أنها «لن تستسلم لعدوان، ولن تعترف بحق قائم على معاهدات استعمارية»، مشددة على التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.

