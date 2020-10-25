المصريون ينتخبون أول برلمان بعد التعديل الدستوري

عربيات ودوليات

بدأ صباح امس، تصويت المصريين في الداخل في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تشمل 14 محافظة وتستمر ليومين، وسط اجراءات صحية وأمنية مشددة، وتعد الانتخابات هي الأولى التي تجري بعد التعديلات الدستورية التي اقرت في مصر العام الماضي.

وصوت المصريون في الخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 124 دولة، لثلاثة ايام متتالية انتهت مساء الجمعة.

وفتحت لجان الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى ابوابها في التاسعة من صباح امس لاستقبال الناخبين، والبالغ عددهم اكثر من 33 مليون ناخب، يحق لهم التصويت في محافظات الصعيد بالاضافة لمحافظات الجيزة والبحر الأحمر والاسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات في المرحلتين الأولى والثانية اكثر من 63 مليون ناخب.

وانتشرت اللوحات الاعلانية واللافتات العملاقة في جميع انحاء القاهرة والمحافظات الأخرى للمرشحين في الدوائر المختلفة، تحث المصريين على التوجه الى صناديق الاقتراع. حتى ان بعض المرشحين قاموا بتصوير وبث اغان مصورة لجذب الناخبين.

ويعيد العديد من اعضاء البرلمان المنتهية ولايته ترشيح انفسهم في الانتخابات التي تشارك فيها احزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا لها. ويتنافس اكثر من اربعة آلاف مرشح في الانتخابات على 284 مقعدا من اصل 568 بالنظام الفردي. كما تتنافس ثماني قوائم على 284 مقعدا بنظام القائمة الحزبية.

ومن بين القوائم المرشحة «القائمة الوطنية من اجل مصر» التي تمثل ائتلافا سياسيا بقيادة حزب «مستقبل وطن» الموالي للحكومة.

واكتسب الحزب الذي يضمّ رجال اعمال نافذين وشخصيات عامة، اهمية في الحياة السياسية منذ 2014. ومؤخرا تم انتخاب رئيسه عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ المصري. وهذا الاقتراع التشريعي هو الثاني بعد انتخابات مجلس الشيوخ ويجري في ظل جائحة «كوفيد-19» التي بلغ عدد المصابين به اكثر من 105 آلاف شخص في مصر توفي منها قرابة 6200 مصاب. وانتخب المصريون في اغسطس الماضي مئتين من اعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 300، اذ يعين رئيس الجمهورية مئة عضو. وكان مجلس الشيوخ الغي عقب الثورة التي اطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك. لكن تمت اعادته بموجب تعديلات تشريعية اُقرّت في استفتاء شعبي في العام 2019.

