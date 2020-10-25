غوتيريش في ذكرى تأسيس الأمم المتحدة: مهمتنا إنقاذ البشرية

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: اعلن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، ان مهمة المنظمة الأساسية الآن هي «تعزيز الكرامة الانسانية. وحماية حقوقه، واحترام القانون الدولي، وانقاذ البشرية من ويلات الحرب».

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته بمناسبة يوم الأمم المتحدة ان الذكرى السنوية الـ75 لانشاء المنظمة الدولية، تتزامن هذه المرة مع جائحة «كورونا» مشددا على اهمية بذل مزيد من الجهود من اجل انهاء المعاناة الانسانية الناجمة عن الفقر وعدم المساواة والجوع والكراهية ومكافحة التمييز على اساس العرق او الدين او نوع الجنس او اي عامل آخر، قائلا ان الجائحة شهدت «زيادة مروعة في العنف ضد النساء والفتيات». وأشار الأمين العام الى دعوته لوقف اطلاق النار على الصعيد العالمي، التي اعلنها مع بداية الجائحة قائلا اننا نواجه اليوم «عدوا مشتركا واحدا هو: كوفيد-19».

وأكد ان الوقت قد حان الآن لزيادة الضغط من اجل السلام لتحقيق وقف لاطلاق النار في كافة انحاء العالم. كما تطرق في رسالته الى ان عقارب الساعة بدأت في الدوران. «ويجب علينا ايضا ان نتصالح مع كوكبنا. فحالة الطوارئ المناخية تهدد الحياة نفسها».

وقال غوتيريش «نحن نواجه تحديات عظاما. ويمكننا، بالتضامن والتعاون العالميين، التغلب عليها. وذلك هو جوهر ما اسست الأمم المتحدة من اجله. وفي هذه الذكرى السنوية، اطلب من الناس في كل مكان ان يتكاتفوا».

وأوضح الأمين العام ان الأمم المتحدة لا تقف مع الناس فحسب، بل هي ملك لهم، داعيا الى «أن ندعم جميعا القيم الراسخة المكرسة في مـيثاق الأمم المتحدة. ولنبني على التقدم الذي حققناه على مدى عقود. ولنحقق رؤيتنا المشتركة المتمثلة في ايجاد عالم افضل للجميع».

