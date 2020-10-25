«الصحة العالمية»: «لحظة حاسمة» في الصراع مع «كورونا»

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية من ان النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة «كورونا» اذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في اعداد الاصابات. وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبيريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو ان «الأشهر القليلة المقبلة ستكون صعبة جدا وأن بعض الدول تواجه مسارا خطرا». وأودى فيروس كورونا بحياة نحو مليون و139 الفا و406 اشخاص على الأقل في العالم منذ ان ابلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في اواخر ديسمبر. وتم تسجيل اكثر من 41 مليونا و767 الفا و540 اصابة مثبتة، بينما تعافى 28 مليونا و531 الفا و800 شخص على الأقل. وسجلت الولايات المتحدة نحو 80 الف اصابة جديدة بـ«كوفيد-19» خلال 24 ساعة، وهو رقم يُعتبر قياسيا، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية التي تُحدّث بياناتها باستمرار، ما يرفع اجمالي عدد الاصابات الى نحو 8.5 ملايين منذ بداية الجائحة. ويشهد شمالي البلاد وفي الغرب الأوسط اسوأ حالات تفشي الفيروس، في وقت تشهد نحو 35 ولاية من اصل 50 زيادة في عدد الاصابات. وبقي عدد الوفيات على مدار 24 ساعة مستقرا على نطاق واسع منذ بداية الخريف، مع تسجيل ما بين 700 و800 حالة وفاة جديدة. وفي الاجمال، توفي اكثر من 223 الف شخص في البلاد جراء الفيروس. أما في فرنسا، فقد تجاوزت حصيلة الاصابات منذ بدء تفشي الوباء عتبة المليون الجمعة، في حين يزداد الوضع تدهورا مع تسجيل البلاد اكثر من 40 الف اصابة جديدة في 24 ساعة، حسب هيئة الصحة العامة الفرنسية. وشهدت مدينة نابولي الايطالية مصادمات بين قوات الأمن ومحتجين رافضين لحظر التجول الليلي الذي فرض على المدينة وغيرها من المدن بعد الارتفاع السريع في اصابات فيروس «كورونا» المستجد. وخرج مئات المحتجين للشوارع ليلا في مدينة نابولي عاصمة اقليم كامبانيا (جنوب)، رفضا لحظر التجول المعلن مسبقا. من جانبها، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين امس ان البر الرئيسي سجل 28 اصابة جديدة بفيروس كورونا، صعودا من 18 اصابة في اليوم السابق. الى ذلك افادت شركة استرازينيكا بأنها استأنفت التجارب في الولايات المتحدة على لقاح تجريبي للوقاية من فيروس كورونا بعد موافقة الجهات التنظيمية الأميركية.