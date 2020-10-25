ريال بطل «الكلاسيكو»

دوليه

عاد ريال مدريد الى سكة الانتصارات بالفوز على غريمه التقليدي برشلونة 3-1 أمس على ملعب «كامب نو» ضمن المرحلة السابعة من الدوري الاسباني.

ورفع ريال رصيده الى 13 نقطة ، فيما بقي برشلونة على رصيده السابق 7 نقاط.

ودفع مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان بمهاجمه كريم بنزيمة اساسياً خلافاً للقاء الماضي أمام قاديش، إلى جانب البرازيلي فينيسوس واسينسو، فيما اشرك في خط الوسط الاوروغوياني فيدي فالفيردي، البرازيلي كاسيميرو، والألماني توني كروس، وعاد إلى خط الدفاع قائد الفريق سيرجيو راموس الذي غاب عن لقاء شاختار الاوكراني في دوري ابطال اوروبا بسبب الاصابة، إلى جانب الفرنسيين رافاييل فاران وفيرلان ميندي، وناتشو.

في المقابل فضل مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان اشراك بيدري على الفرنسي انطوان غريزمان، إلى جانب البرازيلي فيليبي كوتينيو، سيرجي بوسكيتس والهولندي فرينكي دي يونغ، فيما قاد خط الدفاع جيرارد بيكيه، بجانب الفرنسي كليمنت لينغليه والاميركي سيرجينو ديست، في حين اشترك جوردي البا في الجانب الايسر اساسياً رغم معاناته من الاصابة في الفترة الماضية، وقاد خط الهجومي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والشاب انسو فاتي.

وبكر ريال مدريد في افتتاح التسجل عبر فالفيردي (5) إثر تمريرة متقنة في العمق من بنزيمة انفرد على إثرها الاوروغوياني ووضع الكرة في الزاوية اليمنى للحارس نيتو. ولم تستمر فرحة ريال سوى 3 دقائق قبل ان يحقق برشلونة التعادل عن طريق النجم الشاب فاتي الذي تلقى تمريرة عرضية من ألبا المنطلق على الجناح الايسر وضعها بلمسة سريعة في شباك البلجيكي تيبوا كورتوا. واتسمت الدقائق التالية بالاثارة والندية بعد ان اضاع الطرفان اكثر من فرصة سانحة. وسدد ميسي بين يدي كورتوا بعد تبادل للكرة في منتصف الملعب وتجاوز كاسيميرو الذي حاول اعاقته دون جدوى (17). وقاد فاتي هجمة مرتدة سريعة مررها الى كوتينيو ومنه الى ميسي الذي راوغ راموس وسدد في الزاوية القريبة تصدى لها كورتوا (22)، وتمكن نيتو من انقاذ مرماه متصدياً لتسديدة بنزيمة القريبة (23).

وهدأ إيقاع اللعب قليلاً وسط محاولات جدية من الطرفين لأخذ الأفضلية دون أن يفرض أحدهم إيقاعه على الآخر. واجرى زيدان تغييرا اضطراريا باشراك لوكاس فاسكيز بدلاً من ناتشو المصاب. وانتهى الشوط الأول بهدف لكل طرف. وانطلق الشوط الثاني من حيث انتهى الاولى عبر تبادل الهجمات من قبل الطرفين مع أفضلية نسبية للمضيف. ومرر فاتي كرة عرضية على رأس كوتينيو الخالي من الرقابة وضعها في الشبكة الجانبية لمرمى كورتوا (52). واحتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد العودة الى حكم الفيديو اثر شد من قبل لانغليه على راموس الذي انبرى لها بنجاح على يمين الحارس مسجلاً الهدف الثاني لفريقه (62). وترك فالفيردي مكانه للوكا مودريتش بسبب الاصابة ايضاً.

واجرى كومان 3 تغييرات دفعة واحدة قبل 10 دقائق من النهاية باشراك الفرنسيين عثمان ديمبلي وغريزمان والبرتغالي فرانسيسكو ترينكاو بدلا من فاتي وبوسكيتس وبيدري، فيما دفع زيدان بالبرازيلي رودريغو بديلاً لاسينسو.

ودفع كومان بورقته الاخيرة باشراك برايثوايت بدلا من ألبا في محاولة لتسجيل التعادل دون أن يحقق مبتغاه بعد أن حافظ ريال على تقدمه محققاً انتصارا ثميناً على خصمه التاريخي.وأطلق البديل مودريتش رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الثالث (90).

