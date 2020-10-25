سيتي خرج بنقطة من وست هام

دوليه

ألحق ليدز يونايتد الخسارة الأولى بأستون فيلا هذا الموسم بفوزه عليه في عقر داره بثلاثية نظيفة سجلها هدافه باتريك بامفورد اول من أمس في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة الدوري الانكليزي.وكان فيلا حصد العلامة الكاملة في مبارياته الأربع الأولى منذ مطلع الموسم الحالي لكنه وجد منافساً عنيداً استحق الفوز عليه.

ورفع ليدز رصيده الى 10 نقاط وارتقى الى المركز الثالث مؤقتاً متقدماً بفارق الأهداف عن ليفربول، في المقابل بقي أستون فيلا في المركز الثاني مع 12 نقطة ومباراة مؤجلة. وفرض بامفورد نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية في مدى 19 دقيقة في الشوط الثاني.

وكان الضيوف الطرف الأفضل في مطلع المباراة وأضاع له بامفورد فرصة افتتاح التسجيل من كرة رأسية مرت الى جانب القائم (8)، ثم أضاع زميله المهاجم الاسباني رودريغو مورينو فرصة خطرة بدوره عندما سدد كرة ارتطمت بأحد مدافعي أستون فيلا وتحولت ركلة ركنية (12).وبدأ استون فيلا يدخل أجواء المباراة تدريجياً وكاد يفتتح التسجيل عندما تهيأت الكرة أمام جاك غريليتش فأطلقها قوية من مسافة قريبة لكن أحد مدافعي ليدز أنقذ الموقف قبل أن تجتاز الكرة خط المرمى (27).

واستمر ليدز في مسلسل اهدار الفرص عندما مرر جاك هاريسون كرة عرضية متقنة باتجاه بامفورد لكن الأخير سدد خارج الخشبات الثلاث (32).

وخلافاً للشوط الأول كانت بداية فيلا قوية بقيادة قائده غريليتش صاحب المهارات الفنية العالية الذي قام بمجهود فردي رائع تخطى فيه أكثر من ثلاثة مدافعين قبل أن يسدد باتجاه المرمى ليتصدى لمحاولته حارس ليدز الفرنسي ايلان ميسلييه (52).

ودفع أستون فيلا ثمن اضاعة هذه الفرصة لأن ليدز نجح في افتتاح التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة وتسديدة من رودريغو ارتدت من حارس أستون فيلا الأرجنتيني ايميليو مارتينيس فتابعها بامفورد داخل الشباك من مسافة قريبة (55).

وأضاف بامفورد الهدف الثاني وجاء قمة في الروعة لأنه تلقى الكرة على مشارف المنطقة وأطلقها بيسراه في سقف الشباك لم يحرك لها مارتينيس ساكناً (67).

وابى بامفورد الا أن يسجل الهاتريك بعد لعبة مشتركة رائعة وصلت اليه داخل المنطقة وهو محاصر من ثلاثة مدافعين لكنه هيأها لنفسه بيسراه وسددها باتقان في الزاوية البعيدة لفيلا (74). والهدف هو السادس لبامفورد في 6 مباريات هذا الموسم فارتقى الى المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول، في حين يتقاسم دومينيك كالفرت لوين من ايفرتون والكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام الصدارة مع 7 أهداف.

وفي مباراة اقيمت امس على ملعب لندن الأولمبي ضمن الجولة ذاتها، فرض وست هام التعادل على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 1-1.

وافتتح وست هام التسجيل في الدقيقة 18، بعدما ارسل كوفال عرضية متقنة من الجانب الأيمن، تابعها ميشيل انطونيو بضربة مقصية مميزة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك ايدرسون، وعدل سيتي النتيجة في الدقيقة 51، بعدما ارسل كانسيلو عرضية من الجانب الأيسر لفيل فودين داخل منطقة الجزاء، ليتسلمها الأخير ويسدد مع الدوران كرة ارضية قوية سكنت شباك فابيانسكي.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده الى 8 نقاط في المركز الـ11، كما رفع وست هام رصيده لـ8 نقاط ايضاً في المركز العاشر.

