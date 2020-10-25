عودة أليسون وجيسوس إلى البرازيل

دوليه

استدعى مدرب المنتخب البرازيلي تيتي اول من امي حارس مرمى ليفربول الانكليزي أليسون بيكر ومهاجم مانشستر سيتي الانكليزي غابريال جيسوس الى تشكيلة السيليساو بعد تعافيهما من الاصابة وذلك استعدادا لمواجهة فنزويلا والاوروغواي منتصف الشهر المقبل ضمن التصفيات الاميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وغاب أليسون وجيسوس عن المباراتين الافتتاحيتين للبرازيل في التصفيات المونديالية ضد بوليفيا (5-0) والبيرو (4-2) مطلع الشهر الحالي بسبب اصابة تعرضا لها مع فريقيهما. وعاد أيضا ثنائي ريال مدريد الاسباني فينيسيوس جونيور (20 عاما) وايدر ميليتاو (22 عاما)، الأول للمرة الأولى منذ سبتمبر 2019، والثاني منذ نوفمبر من العام ذاته.

وعلق تيتي على عودة فينيسيوس الذي هز الأربعاء شباك شاختار دانييتسك الاوكراني (2-3) بعد 15 ثانية من دخوله مكان الصربي لوكا يوفيتش في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قائلا «اذا كانت السيارة العادية بها خمسة سرعات، فلديه ستة أو سبعة».

كما أعاد تيتي الى صفوف المنتخب لاعب وسط يوفنتوس الايطالي آرثر بعد غيابه عن بداية التصفيات لأنه لم يكن جاهزا.

واستبعد تيتي من التشكيلة الأخيرة مهاجم ريال مدريد الواعد رودريغو ولاعبي وسط ليون الفرنسي برونو غيمارايش وأتلتيكو مدريد الاسباني فيليبي وحارس مرمى أتلتيكو باراناينسي سانتوس ومهاجم هرتا برلين ماثيوس كونيا.

ولم يوجه تيتي الدعوة أيضا الى القائد المخضرم داني ألفيش (ساو باولو) ومدافعي فلامينغو فيليبي لويس ويوفنتوس أليكس ساندرو.

