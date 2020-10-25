مورينيو يتوقع عقداً مجزياً للكوري سون

دوليه

توقع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الانكليزي أن يحظى مهاجمه الكوري الجنوبي الدولي هيونغ مين سون بعقد جديد مجز «عاجلاً أو آجلاً» بعد الانطلاقة الصاروخية له في الموسم الحالي. وذكرت تقارير صحافية بأن سون الذي يرتبط بعقد مع النادي اللندني الشمالي حتى عام 2023، في خضم مفاوضات لتجديد عقده الحالي. وسجل سون تسعة أهداف في ثماني مباريات في مختلف المسابقات هذا الموسم بالاضافة الى مساهمته بأربع تمريرات حاسمة وشكل الى جانب هداف الفريق هاري كاين ثنائياً نارياً. واعتبر مورينيو في مؤتمر صحافي اول من امس بأن المستوى الذي يقدمه سون منذ مطلع الموسم الحالي يؤهله لكي يكون أحد اللاعبين الأغلى دخلاً في صفوف فريقه، وقال في هذا الصدد «أود ذلك (تجديد عقده) لا يزال سون مرتبطاً بعقد لثلاث سنوات اضافية، ونحن لسنا في وضعية تثير القلق في ما يتعلق بمستقبله». وتابع: «الأمر الهام أن سون يعشق هذا المكان، أعتقد بأنه يريد الارتباط بهذا الفريق لفترة طويلة». وكشف: «الجميع في النادي يعشقونه وهو يحاول دائماً أن يكون جزءاً من الأثاث، لا يستطيع القيام بأكثر مما يقدمه، انه يؤكد كم هو جيد من موسم الى آخر».