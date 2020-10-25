إنجيه حرم رين من الصدارة

دوليه

حرم انجيه مضيفه رين من الانفراد بصدارة الترتيب العام ولو موقتا بفوزه عليه 2-1 اول من امس في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي. وكان رين في طريقه لتحقيق مبتغاه عندما تقدم بهدف لادريان هونو بعد مرور 18 دقيقة، لكن المغربي سفيان بوفال ادرك التعادل لانجيه (27) قبل ان يمنحه انجيلو فولجيني هدف الفوز (57). وهي الخسارة الأولى هذا الموسم لرين وبقي ثالثا برصيد 15 نقطة متساويا مع باريس سان جرمان الثاني، متخلفا بفارق نقطتين عن ليل المتصدر الذي يحل ضيفا على نيس اليوم. في المقابل ارتقى انجيه من المركز الحادي عشر الى السادس موقتا بعد تحقيقه الفوز الرابع هذا الموسم والأول بعد خسارة وتعادل. وتشكل الخسارة ضربة موجعة لرين كونها جاءت قبل السفر الى اسبانيا لمواجهة اشبيلية الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن المسابقة القارية العريقة التي تضم تشلسي الانكليزي أيضا. وكان رين خاض باكورة مشاركاته في دوري ابطال اوروبا قبل ثلاثة ايام وتعادل مع ضيفه كراسنودار الروسي 1-1 على ملعبه ايضا.