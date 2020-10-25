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دوليه

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تعادل ساسولو مع تورينو


تعادل ساسولو مع ضيفه تورينو 3-3 أول من امس في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الايطالي. وكان تورينو البادئ بالتسجيل عبر البولندي كارول لينيتي (33)، وانتظر ساسولو الشوط الثاني لادراك التعادل وتحديداً الدقيقة 71 عبر الصربي فيليب ديوريتشيتش، لكن فرحته لم تدم سوى ست دقائق حيث منح أندريا بيلوتي التقدم مجدداً للضيوف (77)، وعزز الصربي الآخر ساسا لوكيتش بالهدف الثالث بعد دقيقتين (79). وأعاد الروماني فلاد كيركيتش الأمل لساسولو بتقليصه الفارق في الدقيقة 84، قبل أن يدرك فرانشيسكو كابوتو التعادل بعد دقيقة واحدة (86).  وهي النقطة الأولى لتورينو هذا الموسم بعد ثلاث هزائم متتالية وهو يملك مباراة مؤجلة، وحرم ساسولو من انتزاع الصدارة ولو مؤقتاً. ورفع ساسولو رصيده الى 11 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ميلان الذي يستضيف روما غدا في قمة وختام المرحلة.


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