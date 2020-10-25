كولن أرغم شتوتغارت على التعادل

دوليه

حرم كولن مضيفه شتوتغارت العائد حديثا الى دوري الاضواء من الصدارة ولو مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 1-1 اول من امس في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الألماني. واستهل شتوتغارت المباراة بأفضل طريقة ممكنة بافتتاحه التسجيل مبكرا عبر البلجيكي أوريل مانغالا في الدقيقة الاولى، لكن كولن حصل على ركلة جزاء اثر عرقلة السويدي سيباستيان اندرسون داخل المنطقة من أتاكان كارازور داخل المنطقة فانبرى لها أندرسون بنفسه بنجاح (23). وهو التعادل الثاني لشتوتغارت هذا الموسم مقابل فوزين وخسارة فرفع رصيده الى ثماني نقاط في المركز الخامس بفارق الاهداف أمام اينتراخت فرانكفورت، وبفارق نقطتين خلف لايبزيغ المتصدر. في المقابل، حصد كولن نقطته الثانية على التوالي هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم متتالية فبقي في المركز السادس عشر. ويلتقي اليوم فولفسبورغ مع أرمينيا بيليفيلد، وفيردر بريمن مع هوفنهايم، على أن تختتم المرحلة غدا بلقاء باير ليفركوزن مع أوغسبورغ.