الأهلي إلى نهائي «الأبطال» بجدارة

دوليه

تأهل الأهلي المصري الى المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بعدما جدد فوزه على ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 3-1 في اياب الدور نصف النهائي اول من امس. وكان الأهلي تفوق ذهابا بالمغرب بهدفين نظيفين ليحجز مقعده في المباراة النهائية التي ستقام بمصر في 6 نوفمبر المقبل. وقدم الأهلي مباراة مميزة وكان قادرا على تسجيل عدد أكبر من الأهداف وتلاعب تماما بالوداد الذي لم يلعب جيدا سوى في أول 5 دقائق من اللقاء والربع ساعة الأخير منه. تقدم الأهلي بهدف مبكر عبر مروان محسن في الدقيقة 5 ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني بالدقيقة 26 وأكمل ياسر ابراهيم الثلاثية بالدقيقة 58 فيما أحرز زهير المترجي هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 81. وهذه هي المرة 13 التي يتأهل فيها الأهلي للدور النهائي حيث حصد اللقب من قبل 8 مرات.

