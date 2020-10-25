loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بيراميدز ونهضة بركان يتصارعان على لقب «الكونفيدرالية»


يخوض بيراميدز المصري مباراة للتاريخ عندما يلعب مع نهضة بركان المغربي بالمغرب اليوم الأحد في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وشارك بيراميدز في أول بطولة قارية في تاريخه ووصل للدور النهائي وبات قريبا من حصد أول ألقابه على كل المستويات. وتأهل بيراميدز للنهائي بالفوز على حوريا الغيني يوم الثلاثاء الماضي بثنائية نظيفة في نصف النهائي بينما حجز نهضة بركان مكانه في هذا الدور بتخطي عقبة مواطنه حسنية أغادير بالفوز 2 - 1. ويعتمد بيراميدز على خبرات نجمه الأول عبد الله السعيد الذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه بنصف النهائي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة