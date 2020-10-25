بيراميدز ونهضة بركان يتصارعان على لقب «الكونفيدرالية»

دوليه

يخوض بيراميدز المصري مباراة للتاريخ عندما يلعب مع نهضة بركان المغربي بالمغرب اليوم الأحد في نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية. وشارك بيراميدز في أول بطولة قارية في تاريخه ووصل للدور النهائي وبات قريبا من حصد أول ألقابه على كل المستويات. وتأهل بيراميدز للنهائي بالفوز على حوريا الغيني يوم الثلاثاء الماضي بثنائية نظيفة في نصف النهائي بينما حجز نهضة بركان مكانه في هذا الدور بتخطي عقبة مواطنه حسنية أغادير بالفوز 2 - 1. ويعتمد بيراميدز على خبرات نجمه الأول عبد الله السعيد الذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه بنصف النهائي.

