الكويت وكاظمة في لقاء التعويض

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يتطلع الكويت وكاظمة لتعويض تعثرهما في الجولة الماضية عندما يلتقيان اليوم على ستاد ثامر ضمن الجولة الثالثة من دوري التصنيف والتي تشهد مباراة الصدارة بين القادسية والساحل على ستاد عبدالله الخليفة، ومواجهة ثالثة بين خيطان والنصر على ستاد الكويت.

في اللقاء الأول، يريد الكويت حامل لقب الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة النهوض من كبوة التعادل مع الشباب في الجولة الماضية، حيث خطف الأخير نقطة ثمينة من الأبيض بالتعادل معه 1-1 في الوقت من المباراة. ولم يظهر الكويت بالصورة المطلوبة في تلك المباراة رغم تقدمه بهدف في الشوط الأول مع العلم أنه استهل مشواره في المسابقة بانتصار كبير برباعية نظيفة على خيطان. ووضع هذا التعادل مدرب الفريق الهولندي رود كرول تحت الضغط لأنه الآن مطالب ليس فقط بتحقيق النتائج الايجابية، بل أيضاً بتقديم العروض المرضية قياساً على ما يضمه الفريق من أسماء مميزة بالاضافة الى تدعيم صفوفه بعناصر جديدة كالاسباني جي ديمبلي والشاب ضاحي الشمري والمخضرم مشاري العازمي والتونسي رامي بدوي الذي وصل الى البلاد ولن يشارك في مواجهة اليوم بسبب خصوعه لفترة الحجر الصحي. أما كاظمة، فهو قادم من خسارة مخيبة أمام الفحيحيل في الجولة الماضية ويملك نقطة واحدة فقط حصدها من تعادله مع السالمية في الجولة الأولى، وخيّب البرتقالي الأمال بمستواه في أول جولتين بعد أن ظهر بمستوى جيد في مسابقة كأس الأمير بوجود عناصر شابة اعتمد عليها المدرب الاسباني روبرتو بيانكي الذي سيفتقد اليوم لاعب الوسط عبد الله الفهد الذي تلقى البطاقة الحمراء في الجولة السابقة. والتقى الفريقان في الدور نصف النهائي لكأس الأمير الشهر الماضي وانتهى اللقاء بفوز الأبيض بركلات الترجيح.

وفي اللقاء الثاني، يبحث كلا من القادسية والساحل عن الانتصار الثاني بعد فوزهما في أول لقاءين في المسابقة، فالأصفر انتصر بصعوبة على التضامن 3-2، قبل أن يتجاوز برقان بثلاثية نظيفة جاءت في الشوط الثاني. وما زال الاسباني بابلو فرانكو مدرب القادسية يبحث عن التشكيلة الأنسب حيث لعب المباراتين بتشكيلتين مختلفتين لكن الأداء بشكل عام لم يصل الى الصورة المطلوبة.

في المقابل، قدم الساحل عرضاً قوياً وحقق انتصارين متتاليين على اليرموك بنتيجة 3-1، ثم على الصليبخات بنتيجة 3-2، تحت قيادة مدربه الشاب يوسف جالي. وكان الساحل تعادل مع القادسية بنتيجة 1-1 في مباراتي مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي، لكن القادسية تمكن من الفوز بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في كأس الأمير. ويلعب اليوم أيضاً النصر صاحب النقاط الثلاثة والذي غاب عن الجولة السابقة مع خيطان القادم من تعادل ثمين مع السالمية علماً بأنه خسر الجولة الأولى أمام الكويت برباعية نظيفة، بينما فاز النصر على الشباب 2-1.

