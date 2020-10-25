إيقاف خميس 4 مباريات

محلية

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة مدافع برقان صالح خميس بالايقاف 4 مباريات الى جانب غرامة مالية 400 دينار، وذلك بسبب تدخله العنيف على لاعب القادسية عيد الرشيدي في اللقاء الذي جمع الفريقين الثلاثاء الماضي. ورغم أن حكم اللقاء محمد العطار اكتفى بانذار اللاعب الا أن اللجنة ارتأت أن تدخله يستحق عقوبة أغلظ بعد أن أحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 200 دينار على مهاجم الكويت يوسف ناصر الذي نال البطاقة الحمراء في لقاء فريقه مع الشباب بسبب تلفظه على حكم المباراة عبدالله جمالي، مع الاكتفاء بعقوبة الطرد لمباراتين.

