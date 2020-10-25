إنجاز جديد لـ«الرماية»

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حقق رماة وراميات الكويت انتصارات رائعة في البطولة الدولية التاسعة والعشرين التي نظمها الاتحاد الكازاخستاني للرماية برعاية الاتحاد الآسيوي للعبة.وتقام البطولة احياء لذكرى فلاديمير بوشيفالوف رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الرياضة عبر خاصية الأونلاين خلال الفترة من 20 الى 30 أكتوبر الحالي وذلك حفاظاً على الاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية في منافسات الرماية الأولمبية (تراب،سكيت ،المسدس ، والبندقية) حيث تعتبر هذه البطولة هي الأولى من نوعها وقد لاقت ترحيب العديد من اتحادات الرماية العالمية حيث شارك بها ما يقرب من 260 راميا ورامية يمثلون 20 دولة.

وفي مسابقات الرجال حقق الرامي منصور الرشيدي المركز الثاني في منافسات السكيت باصابته 145 طبقاً من أصل 150، فيما نال الرامي ناصر المقلد المركز الثاني في منافسات تراب باصابة 144 طبقا من اجمالي 150، وعلى صعيد منافسات السيدات انتزعت الرامية سارة الحوال ذهبية مسابقة تراب وحققت الرامية ايمان الشماع ذهبية مسابقة السكيت.

وفي تصريح صحفي لأمين عام الاتحاد الآسيوي ورئيس الاتحادين العربي والكويتي للرماية دعيج العتيبي قال إن الاتحاد الآسيوي برئاسة الشيخ سلمان الحمود رحب ودعم فكرة الاتحاد الكازاخستاني باقامة هذه البطولة خاصة وأنها الأولى من نوعها في هذا المجال مما سيتيح الفرصة أمام العديد من اتحادات الرماية العالمية لتنظيم مثل هذه البطولات.

وأفاد العتيبي بأن نتائج البطولة كانت تحت متابعة مستمرة من اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الكازاخستاني لمنع أي تلاعب بالنتائج وان التنسيق الالكتروني اثبت فعاليته للخروج بالبطولة بالشكل المطلوب، حيث يخوض الرماة المشاركين بالبطولة المنافسات في ميادين الرماية ببلدهم ومن ثم يتم ارسال النتائج الى اللجنة المنظمة عقب الانتهاء من كل جولة والتي بدورها تعمل على اعداد الترتيب العام للمشاركين واعلان النتائج النهائية في نهاية المسابقة.

وأشاد العتيبي بأداء ومستوى رماة الكويت الأبطال في البطولة خاصة وأن هذه البطولة تأتي عقب استئناف النشاط الرياضي والتدريبات بعد توقف دام لأكثر من 4 شهور ضمن الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية التي اتخذتها البلاد نظراً لما يمر به دول العالم أجمع من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث شارك الاتحاد الكويتي في البطولة في منافسات رماية الأطباق الطائرة (سكيت وتراب) ومنافسات رماية ضغط الهواء المسدس والبندقية، وتمكن رماة الكويت الأبطال من تحقيق 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضيتين الأمر الذي يدل على قوة رماة الكويت.

وأضاف العتيبي أن مثل هذه الانجازات لا تأتي من فراغ انما بالجهد الذي يبذله الرماة بالاستعداد والتدريب الى جانب التخطيط الصائب وتعاون الجهازين الفني والاداري وكذلك الدعم غير المحدود الذي يقدمه مجلس الادارة لرماته وفنييه ومدربيه.وأهدى العتيبي هذا الانجاز الرياضي الجديد الى صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد والى سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وللشعب الكويتي الوفي.

