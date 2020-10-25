الأبيض وبرقان في انطلاق «كأس الطائرة»

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تنطلق اليوم بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة باقامة 4 مباريات تجمع الكويت مع برقان في 05:00 مساء والشباب مع الجهراء في 07:00 على صالة مجمع الشيخ سعدالعبدالله للصالات المغطاة، فيما يتواجه اليرموك مع الصليبخات في 7:00 مساء على صالة نادي التضامن، والساحل مع التضامن في 06:00 على صالة نادي اليرموك. وكان من المفترض أن تقام منافسات البطولة 8 أكتوبر الماضي لكن حل مجلس ادارة الاتحاد السابق تسبب بالغاء بعض المباريات قبل أن تأتي اللجنة الخماسية المؤقتة وتلغي جميع المباريات السابقة وتحدد اليوم موعداً لانطلاق البطولة. وسيلعب العربي مع الفائز من المباراة الاولى، والقادسية مع الفائز من المباراة الثانية، وكاظمة مع الفائز من المباراة الثالثة. يذكر أن بطولة كأس الاتحاد أقيمت 51 مرة وتوج القادسية بلقبها 17 مرة في حين نالها الكويت 13 مرة وكاظمة 13 مرة وظفر بها العربي 7 مرات في حين حصل عليها الجهراء مرة واحدة.