«مؤقتة الطائرة» تشكل لجنتي المسابقات والحكام

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عيّنت اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة الطائرة أمين السر عبدالرحمن السهو رئيساً للجنة المسابقات، وأمين الصندوق مالك العنزي رئيساً للجنة الحكام في اجتماعها الخميس الماضي، فيما قررت أيضا رفض مشاركة المحترف الجديد فيما تبقى من الموسم المعلق منذ فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، واعتبرت جميع المباريات التي أقيمت خلال فترة استقالة 5 من اعضاء الاتحاد السابق ملغية، كما حددت اليوم لانطلاق منافسات كأس الاتحاد. وضمت لجنة المسابقات أيضاً الى جانب الرئيس، رئيسها السابق مشعل رمضان مقررا للجنة، وعارف الصبيحي وأحمد عبدالحسين عضوين، فيما ضمت لجنة الحكام أيضاً عادل الحربي مقرراً والاعضاء خالد الحشاش وأحمد الخالدي وعبدالأمير أحمد.