loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«مؤقتة الطائرة» تشكل لجنتي المسابقات والحكام

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأحد 25 أكتوبر 2020

عيّنت اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة الطائرة أمين السر عبدالرحمن السهو رئيساً للجنة المسابقات، وأمين الصندوق مالك العنزي رئيساً للجنة الحكام في اجتماعها الخميس الماضي، فيما قررت أيضا رفض مشاركة المحترف الجديد فيما تبقى من الموسم المعلق منذ فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، واعتبرت جميع المباريات التي أقيمت خلال فترة استقالة 5 من اعضاء الاتحاد السابق ملغية، كما حددت اليوم لانطلاق منافسات كأس الاتحاد. وضمت لجنة المسابقات أيضاً الى جانب الرئيس، رئيسها السابق مشعل رمضان مقررا للجنة، وعارف الصبيحي وأحمد عبدالحسين عضوين، فيما ضمت لجنة الحكام أيضاً عادل الحربي مقرراً والاعضاء خالد الحشاش وأحمد الخالدي وعبدالأمير أحمد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة