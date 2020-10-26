الأمير استقبل ولي العهد والغانم والخالد والمنصور والصالح

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور حيث قدم لسموه رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد الصباح ونائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين.

واستقبل سموه بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وتلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد رسالة تعزية من الرئيس ايغور دودون رئيس جمهورية مولدوفا أعرب فيها باسمه وباسم شعب جمهورية مولدوفا عن خالص التعازي والمواساة لسموه وللشعب الكويتي بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه، مشيدا بمناقب سموه -رحمه الله- وبدوره البارز في الإسهام في تعزيز الأمن السلم والتفاهم ما بين دول العالم.

هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة جوابية له ضمنها بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من صادق التعازي والمواساة بوفاة صاحب السمو الأمير الراحل -طيب الله ثراه- ومن ثناء وإشادة بسموه -رحمه الله- متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولشعب جمهورية مولدوفا كل التقدم والازدهار.

