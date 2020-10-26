ولي العهد استقبل الغانم والخالد ووزيري الدفاع والداخلية

أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور حيث قدم لسموه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد الصباح ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين. كما استقبل سمو ولي العهد بقصر السيف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

