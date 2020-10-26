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الناصر استقبل السفيرة الفرنسية


«الخارجية»: نرفض سياسة ربط الدين الإسلامي السمح بالإرهاب أكد وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ضرورة وقف الإساءات للأديان السماوية كافة والأنبياء عليهم السلام في بعض الخطابات الرسمية والسياسية التي من شأنها بث المزيد من روح الكراهية والعداء والعنصرية بين الشعوب، والتأكيد أيضاً على أهمية إشاعة ثقافة التسامح والسلام بين الجميع. وشدد الناصر، خلال لقائه سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى البلاد آن كلير لو جيندر امس على رفض الكويت لأي سياسات من شأنها ربط سماحة الدين الإسلامي بالإرهاب والمساس بشريعتنا السمحاء. وتم خلال اللقاء بحث تداعيات الجريمة النكراء التي راح ضحيتها أستاذ التاريخ في إحدى المدارس الفرنسية التي سبق وأن دانتها الكويت في حينها، حيث أكد الناصر موقف الكويت الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره.


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