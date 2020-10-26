«الداخلية»: لا شروط جديدة للترشح

الأولى

تستقبل ادارة شؤون الانتخابات بدءا من اليوم الاثنين ولعشرة ايام مقبلة الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة أمة 2020 وذلك وفق المعايير والاشتراطات الصحية المقرة.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتباع جميع الاجراءات الصحية اثناء عملية تسجيل المواطنين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر.

ودعا سموه خلال جولة قام بها امس في مقر ادارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية الأجهزة المعنية الى توفير كل الامكانات وايجاد اماكن مناسبة لجميع القادمين للتسجيل مع ضرورة تطبيق الارشادات الصحية في جميع اجراءات العملية بدءا من يوم التسجيل اليوم الاثنين وطوال العشرة ايام القادمة.

وأضاف سموه انه اطلع على استعدادات وجهود العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاعلام والجهات المساندة الذين قاموا بكل ما هو مطلوب، معربا عن الأمل في تعاون المواطنين الراغبين بالتسجيل اثناء قدومهم للمقر ورؤية عملية التسجيل منقولة على الهواء مباشرة للتأكد من تطبيق هذه الاجراءات.

من جهتها نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود قصور او خطأ ما في بيان الوزارة المتعلق بشروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020.

واضافت وفق بيان لها ان القانون 27 لسنة 2016 يقضي باضافة فقرة على المادة 2 من قانون الانتخاب والتي تنص على كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية.

وبين ان اعلان الوزارة لانتخابات 2020 هو الاعلان ذاته نصا وصياغة للانتخابات السابقة ولم يأت بأي شرط جديد حيث ان بيان وزارة الداخلية عن انتخابات عام 2016 كان يتضمن نفس الشرط وهذا الأمر طبق على انتخابات المجلس البلدي 2018 والانتخابات التكميلية لعام 2019 وبالتالي فان الوزارة لم تأت بشرط جديد او صياغة جديدة ضمن البيان الخاص بها لانتخابات 2020.

من جهته اكد المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي ان الادارة وضعت ترتيبات خاصة لاستقبال الراغبين بالترشيح من المصابين بفيروس كورونا او الخاضعين منهم للحجر الصحي.

وعن آلية تسجيل المرشحين المصابين بـكورونا او الخاضعين للحجر الصحي اوضح الشطي ان الصحة قامت بتوفير كوادر طبية لاستقبال المرشحين المصابين والمحجورين وذلك عبر تسجيلهم في تطبيق شلونك لأخذ الاذن المسبق ومن ثم يتم التوجه الى مدرسة خولة للتسجيل.

وأضاف انه فور وصول المرشح المصاب او الخاضع للحجر سيتم استقباله من قبل موظفي وزارة الصحة للتأكد من وجود اسمه ومن ثم توجيهه الى المكان المخصص للتسجيل وفق الاشتراطات الصحية وهو داخل مركبته الخاصة لضمان عدم احتكاكه مع الآخرين.

وأشار الشطي الى صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة لفحص طلبات الراغبين بالترشح حيث ان الادارة تقوم برفع الطلب الى اللجنة للتأكد من انطباق الشروط، مبينا انه في حال عدم توافر الشروط سيتم رفع مذكرة الى وزير الداخلية لأخذ القرار باستبعاده.

وذكر انه يحق لمن يتم استبعاده اللجوء الى القضاء وفق درجات التقاضي الثلاث اول درجة والاستئناف والتمييز مؤكدا ان المحاكم تحدد جلسات مستعجلة لنظر تلك الدعاوى على ان تصدر احكامها قبل اليوم المحدد للانتخاب حتى تتمكن الوزارة من طباعة اوراق التصويت.

وأفاد بانه بناء على تعليمات وشروط السلطات الصحية وبالتعاون مع وزارة الداخلية فقد تقرر منع تواجد وسائل الاعلام بجميع انواعها والسماح فقط لوزارة الاعلام وكونا لنقل سير تسجيل المرشحين وتزويد وسائل الاعلام المختلفة بالتفاصيل كافة لضمان عدم وجود تزاحم او اختلاط في الادارة للحفاظ على سلامة الجميع.